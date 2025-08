Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 müfettiş yardımcısı alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na, 7 (yedi) Hukuk mezunu, 3 (üç) Çevre Mühendisliği mezunu olmak üzere toplam 10 (on) Müfettiş Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Bu alım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca gerçekleştirilecek olup, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının yazılı kısmı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği'nin 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, Ankara Gazi Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2- Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak.

3- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çevre Mühendisliği veya Hukuk bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yerli ve/veya yabancı yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak.)

5- Son başvuru sınav tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), Hukuk bölümü mezunları için KPSS P4 puan türünden, Çevre Mühendisliği bölümü mezunları için KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.)

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 04/08/2025 Pazartesi günü başlayıp 15/08/2025 Cuma günü saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı/Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3- Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

4- İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

2- Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında yapılacak duyuru ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

3- Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 29/09/2025 tarihinde https://gaziodm.gazi.edu.tr/ yayınlanacak olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

4- Adaylar sınava;

a) Sınava Giriş Belgesi ve

b) Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı ve T.C. Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, fotoğraflı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı Pembe/Mavi kart (Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları), fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport, fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesinden (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu belge) biri ile girebileceklerdir. İstenen (a) ve (b) belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

5. Adayların sınava alınırken yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, otomobil anahtarı, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Anahtarlıksız basit ev anahtarı bulunabilir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

6. Yazılı sınavın başlamasını müteakip herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) salondan çıkan aday, tekrar sınava alınmayacaktır.

7. Adaylar yazılı sınav sırasında ve sınavın yapıldığı binada sigara içemeyeceklerdir; içenler hakkında, 4207 sayılı Kanun gereğince işlem yapılacaktır.

8. Adaylara kalem seti Gazi Üniversitesi tarafından dağıtılacaktır.

9. Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.

10. Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava davet edilmeyecektir.

Sınav, 04 Ekim 2025 Cumartesi günü, saat 10.15'de Ankara'da Ankara Gazi Üniversitesinde yapılacaktır. Yazılı sınav süresi 135 (yüzotuzbeş) dakika olacaktır. Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır.

Talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir.

Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sayfasında duyurulacak olup, Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.

YAZILI SINAV KONULARI

Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olanlar İçin:

a) Alan Bilgisi: Sürdürülebilir Kalkınma ve İklim Değişikliği - Çevre Yönetimi, Çevre Hukuku ve Mevzuatı - Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi - Su Kirliliği ve Kontrolü - Hava Kirliliği ve Kontrolü - Toprak Kirliliği ve Kontrolü - Atık Su Arıtma - Temel Mühendislik Hesaplamaları (60 Soru)

b) Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, T.C. Anayasası, Devletin Temel Organları, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel Kültür ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

Hukuk Bölümü Mezunu Olanlar İçin:

a) Alan Bilgisi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargılama Usulü Hukuku, İdari Teşkilat ve Kamu Personel Hukuku), Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İcra ve İflas Hukuku (60 Soru)

b) Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Coğrafya, T.C. Anayasası, Devletin Temel Organları, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel Kültür ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular (20 Soru)

c) Yabancı Dil: İngilizce (20 Soru)

YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Her konu grubu için tam not 100'dür.

2- Yazılı sınava verilen cevaplar optik okuyucu sistem ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup alan bilgisi ve genel kültür bölümlerinin her birinden en az 60 puan olmak üzere bu iki bölümden alınan puanın aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması ve yabancı dil notunun en az 50 puan olması durumunda aday yazılı sınavda başarılı sayılacaktır.

3- Yazılı sınavda yer alan her soru puan olarak eşit ağırlığa sahip olacaktır. Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup sınavda her soru 5 (beş) seçenekli olacak ve her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacaktır.

4- Mevzuat sorularının hazırlanmasında 01/08/2025 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır, bu tarihten sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

5- Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Yayınlanan cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Gazi Üniversitesi tarafından belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenek/seçenekleri sınav sonucu hesaplanırken değerlendirmeye dahil edilecektir. Değerlendirme sırasında veya itiraz sonucunda yazılı sınavda hatalı soru/sorular tespit edilmesi halinde hatalı olduğu sonucuna varılan soru/sorular iptal edilecek, bu soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılarak adayların puanları geçerli sorulara verilen doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

6- Soru/soruların iptal edilmesi halinde hesaplanan puanların virgülden sonra 2 hanesi kullanılacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

7- Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

8- Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacaktır.

İTİRAZLAR

1- Cevaplı A Grubu Sınav Kitapçıkları sınav yapıldıktan sonraki ilk iş günü adaylara https://ais.gazi.edu.tr sisteminden yayımlanacak, https://gaziodm.gazi.edu.tr internet sayfasından Duyurular sekmesinde ilan edilecektir.

2- Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr adresinde "Başvurularım" bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir. (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz) Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

3- Gazi Üniversitesi'ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır.

4- Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr adresinde başvurularım bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasına müteakip itirazlarını gerçekleştirebilecektir. (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz) Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

5- Gazi Üniversitesi'ne ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. İtiraz başvuruları 5 (beş) iş günü içerisinde incelenerek kesin olarak karara bağlanacaktır.

6- Yazılı sınav sonuçları, https://ais.gazi.edu.tr adresinden adaylara yayımlanacak olup, https://gaziodm.gazi.edu.tr ve Bakanlığımız (www.csb.gov.tr) web adreslerinden duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV

1- Yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday, sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.

2- Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, Bakanlığımız internet sayfasında duyurularak Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

3- Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlayacaktır.

Sözlü sınavda adaylar aşağıdaki yönlerden değerlendirilecektir:

- Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi.

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu.

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

- Genel yetenek ve genel kültürü.

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

SÖZLÜ SINAV ÖNCESİ İSTENİLECEK BELGELER

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenecektir:

- 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.

- El yazısıyla yazılmış, mezun olduğu ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumu ve mezuniyet yılı, yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra ne gibi işler yaptığı, anne ve babasının adları, meslekleri ve halen ne işle meşgul oldukları, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı ve bu kişilerin açık haberleşme adresleri ve telefon numaraları gibi bilgileri içeren özgeçmişi.

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

- Adli sicil kaydına ilişkin belge.

- Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI

1- Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

2- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

3- Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

4- Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yarışma sınavı kesin sonucuna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

5- İtirazların sonucuna göre hazırlanan kesin başarı listesi Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanacak olup, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntülenebilecektir.

6- Yarışma sınavında, alan bilgisi ve genel kültür bölümlerinin her birinden en az 60 puan alıp, iki bölümden alınan puanın aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması ve yabancı dil notunun en az 50 puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZ

. Giriş sınavı başarı listesi, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

. Sınav sonuçları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihinden başlayarak on gün içinde Başkanlığa dilekçe ile başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav kurulunca incelenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Sınavı kazanan adayların gerçeğe aykırı belge vermesi veya beyanda bulunması halinde atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamaları iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

