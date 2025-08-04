Balıkesir Üniversitesi 2 İşçi Alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

-Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi uyarınca Sürekli İşçi kadrosunda çalıştırılmak üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtilen ünvanda "Sürekli İşçi" alınacaktır.

-Şartları sağlayan adaylar söz konusu ilana, 04.08.2025-08.08.2025 tarihleri arasında başvurularını Balıkesir İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezine veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

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B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3) Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

C) BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3. 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu e- Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

8. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

9. Atanmaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu

Başvuru yapan adaylar 13 Ağustos 2025- 19 Ağustos 2025 tarihleri arasında istenen belgeleri Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne mesai saatleri içinde şahsen ibraz edeceklerdir. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir. Kura öncesi yapılacak belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar noter kura çekimine alınmayacaktır.

D)KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, KURA SONUCU, SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ HAKKINDA

1. 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'da noter huzurunda çekilecek kura ile sözlü sınava (mülakata) alınacak kişiler belirlenecektir.

Mülakata alınacak kişiler kura ile belirlenirken:

- açık iş sayısının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday,

- öncelik hakkına sahip başvuranlardan da, açık iş sayısının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday, seçilecektir.

NOT: Mülakata katılmayan asil adaylar olursa, sıra gözetilerek yedek listeden aday davet edilecektir

2. Kura çekimi Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezinde planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler.

3. Kura sonuçları ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim ve duyurular, www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4. Belirlenen adaylar sözlü sınava (mülakata) tabi tutulacak olup; söz konusu sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, işe başlatılacak asıl ve yedek listeleri ile diğer her türlü duyurular www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

5. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacaktır.

6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

7. Mülakat sonucunda, atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığı için göreve başlatılamayanların yerine, oluşturulan yedek aday listesinden sıra gözetilerek personel alımı yapılacaktır.

E) SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Sınav Kurulunca değerlendirilmek üzere, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapılabilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresinin bitim tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faks, e-posta vs. diğer yollarla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Dilekçesini posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

F) ATAMA İŞLEMLERİ

1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

G)GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

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