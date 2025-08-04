Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://basvuru.amasya.edu.tr/ web sayfasında yer verilmiştir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün olup, üniversitemiz ilan sürecinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru Başlama Tarihi : 04.08.2025

Başvuru Bitiş Tarihi : 18.08.2025

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