İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına

ait transkriptlerin asılları,

3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,

4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

5. Özgeçmiş,

6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

7. Türk uyruklu adaylar için ALES Eşit Ağırlık (en az 70), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal ve Sözel toplam (en az 298); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

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yayınlanacaktır.)

GENEL ŞARTLAR:

-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

-Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Siyaset Bilimi alanında sürdürüyor olmak; doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak; doktora tez önerisini başarıyla savunmuş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal

Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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