Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 14 ağustos 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 31 Temmuz 2025 02:40, Son Güncelleme : 31 Temmuz 2025 02:33
Yazdır
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü'nde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları uyarınca Doçent (devamlı statüde) alınacaktır.

* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; ilana başvuru dilekçelerini, özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na başvurmaları duyurulur.

İlana başvuracak adayların, https://bogazici.edu.tr/tr/announcements adresindeki "Öğretim Üyesi Alım İlanı" başlıklı duyuruda bulunan formları da doldurarak ilgili birime ıslak imzalı dilekçe ve kimlik kartı fotokopisi ile teslim etmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz öğretim üyesi kadrosuna yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3.500 personel alacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 3.500 personel alacak