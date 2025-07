Adalet Bakanlığı 1.500 sözleşmeli zabıt katibi alacak

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere Ek-1 listede ünvanı, sayısı, yeri ve kontenjanı belirtilen toplam 1.500 zabıt katibi pozisyonu için adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacaktır.

Zabıt katibi pozisyonunda istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

I) Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15 Ağustos 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.

g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar

1- Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuracaklar için;

a) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunu olmak,

b) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya adalet komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde yirmi beşten fazla olması veya toplam 22 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.) (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

2- Genel mezuniyet kontenjanına başvuracaklar için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya adalet komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde yirmi beşten fazla olması veya toplam 22 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.) (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

III) Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular Kariyer Kapısı Platformundan yapılacak olup, adaylar 1 Ağustos 2025-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Ek-1 listede ünvanı, sayısı, yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyon için sadece bir adalet komisyonuna sadece bir kontenjan için başvuru yapabileceklerdir.

Herhangi bir adalet komisyonunda genel mezuniyet kontenjanlı zabıt katibi ünvanı için başvuruda bulunan bir aday; bu adalet komisyonunda öncelikli mezuniyet kontenjanlı zabıt katibi veya başka bir adalet komisyonunda genel mezuniyet kontenjanlı zabıt katibi ve öncelikli mezuniyet kontenjanlı zabıt katibi ünvanı için başvuruda bulunamayacaktır.

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına bazı adalet komisyonlarında kontenjan verilmiş ve bu adalet komisyonları için verilen sınav izinleri genel mezuniyet kontenjanı ve öncelikli mezuniyet kontenjanı olarak paylaştırılmıştır. Bu program veya alan mezunu olan adaylar bu adalet komisyonlarında isterlerse öncelikli mezuniyet kontenjanına isterlerse genel mezuniyet kontenjanına başvurabileceklerdir. Ancak hem öncelikli mezuniyet kontenjanı hem de genel mezuniyet kontenjanı belirlenen bu adalet komisyonlarında nihai başarı listesi düzenlenirken yukarıda belirtilen program veya alan mezunlarının bir önceliği bulunmamaktadır.

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına kontenjan verilmeyen adalet komisyonlarında ise sınav izinleri sadece genel mezuniyet kontenjanı olarak belirlenmiştir. Bu program veya alan mezunları isterlerse sadece genel mezuniyet kontenjanı verilen adalet komisyonlarına başvurabileceklerdir. Sadece genel mezuniyet kontenjanı belirlenen bu adalet komisyonlarında nihai başarı listesi düzenlenirken yukarıda belirtilen program veya alan mezunlarının önceliği bulunmaktadır.

Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvurabilme şartı olan hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunu olmak şartı, son mezuniyet şartı olmayıp, bu bölüm veya alanlardan mezun olduktan sonra herhangi bir üst öğrenim (örneğin; tarih, işletme, öğretmenlik vb. ön lisans ve lisans öğrenimi) bitirmiş olan adaylar, son mezuniyetleri ile KPSS puan türünün uyumlu olması kaydıyla öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuru yapabileceklerdir.

Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla kontenjana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Zabıt katibi (Ek-1) pozisyonuna başvuracak adayların, başvurularını bu hususları göz önünde bulundurarak yapmaları gerekmektedir.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebileceklerdir.

Adaylar, başvuru için istenilen ve bu ilanın "IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler" maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV) Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Denklik gösterir belge. (Belirtilenler dışındaki okul veya bölümlerden mezun olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

- Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezuniyetini gösterir öğrenim belgesi. (Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuran adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.)

V) Uygulamalı ve Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

a) Uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı;

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında alınan puanlar esas olmak kaydıyla; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı, en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü adayların bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

b) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla; en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak suretiyle sıralanarak; öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında her bir adalet komisyonu için belirlenen her bir kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere kontenjan sayısının, öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

c) Sözlü Sınav Tarihi;

Adaylar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

VI) Sözlü sınav konuları

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:

a) İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

1) Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

VII) Nihai Başarı Listesi

a) Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen (hem öncelikli mezuniyet kontenjanı hem de genel mezuniyet kontenjanı belirlenen) adalet komisyonlarında;

Genel mezuniyet kontenjanı ve öncelikli mezuniyet kontenjanı için ayrı ayrı olmak üzere her bir kontenjan grubu için ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir.

Nihai başarı listesi, adayların KPSS ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla KPSS puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

b) Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen (sadece genel mezuniyet kontenjanı belirlenen) adalet komisyonlarında;

Nihai başarı listesi, adayların KPSS ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla KPSS puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Nihai başarı bilgileri ilgili adalet komisyonu internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı Platformunun https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresli internet sitesinde bilgilerini görüntüleyebilecektir.

VIII) Atama Sırasında İstenilecek Belgeler

- Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınacak "Başvuru Bilgileri" çıktısı,

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi, (fotokopi veya e-Devlet çıktısı)

- Denklik gösterir belge, (fotokopi veya e-Devlet çıktısı) (Belirtilenler dışındaki okul veya bölümlerden mezun olan adaylardan istenilecektir.)

- Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezuniyetini gösterir öğrenim belgesi. (fotokopi veya e-Devlet çıktısı) (Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuran adaylardan istenecektir.)

- KPSS sonuç belgesi,

- 2 adet biyometrik fotoğraf,

- Sağlık beyanı, (Ek-2)

- Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi, (fotokopi)

- Adli sicil kaydı, (Adalet komisyonlarınca temin edilecektir.)

- Mal bildirimi, (Ek-3) (El yazısı ile veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.)

- Kamu görevlileri etik sözleşmesi. (Ek-4)

Gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

IX) Diğer Hususlar

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde Değerlendirme Komisyonu tarafından memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların istihdamı yapılmayacak ve kendileri ile sözleşme imzalanmayacaktır.)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesi uyarınca sözleşmeli personel, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden, bu durumdaki adayların (anılan Esasların Ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının a, b ve c bentlerinde belirtilen durumlar hariç) istihdamı yapılmayacaktır.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı ünvanlı pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yukarıda belirtilen nedenlerle istihdamın yapılmaması veya ölüm ya da sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan pozisyonlara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

Adaylar ünvan, sayı, yer ve kontenjan bilgilerini gösterir listeye (Ek-1), sağlık beyanına (Ek-2), mal bildirimine (Ek-3), kamu görevlileri etik sözleşmesine (Ek-4) Adalet Bakanlığının (https://www.adalet.gov.tr), Personel Genel Müdürlüğünün (https://pgm.adalet.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresli internet sitelerinde yer alan ilandan ulaşabileceklerdir.

Duyurulur.

