Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde görevlendirmek üzere 1 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Lisans programından mezun olmak ve Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım alanından Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmak.

3. Türkiye'de bir Yüksek Öğrenim Kurumunun Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım bölümünde en az 3 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmış olmak.

4. Servis Tasarımı, Stratejik Tasarım, Tasarım Yönetimi, Temel Tasarım Eğitimi, Bilgisayar Destekli Tasarım alanlarının en az 3'ünde profesyonel veya akademik olarak en az 5 yıl deneyime sahip olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. ALES belgesi (en az 70 puan).

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge.

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/is-olanaklari/ bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümünde görevlendirilmek üzere bir Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Tiyatro alanından lisans mezunu olmak ve Tiyatro, Film ve Drama alanlarından birinden Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

3. Deneyim ve özel şartlar:

- Kurumsal tiyatrolarda en az iki oyunun yönetmenliğini üstlenmiş olmak.

- En az iki oyunu yurt dışında üretmiş olmak.

- Dramaturji, yönetmenlik ve/veya ses eğitimi alanlarında pratik merkezli ders tasarlama, öğretim deneyimi ve uzmanlığa sahip olmak.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf,

3. Kimlik Belgesi,

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. Lisans Transcript Belgesi,

6. ALES belgesi (en az 70 puan),

7. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 85 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

9. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru. khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (belgelendirmek kaydıyla) ALES Belgesi şartı aranmaz ve 70 puan olarak hesaplanır.

2. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

3. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/is-olanaklari/ bölümünde yayınlamaktır.

4. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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