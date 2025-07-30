İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,

3.Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,

4.Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

5.Özgeçmiş,

6.Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

7.Türk uyruklu adaylardan ALES Eşit Ağırlık (en az 70), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal ve Sözel toplam (en az 298); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

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GENEL ŞARTLAR:

-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

-Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.

FAKÜLTE : İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Fakültesi

BÖLÜM : İktisat Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Araştırma Görevlisi

ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR: İktisat lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak İktisat Bölümü'nde emek iktisadı ve eğitim iktisadı bilim alanlarında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına

ait transkriptlerin asılları,

3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,

4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

5. Özgeçmiş,

6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

7. Türk uyruklu adaylar için ALES Eşit Ağırlık (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal ve Sözel toplam (en az 312); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

GENEL ŞARTLAR:

-2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir."

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BÖLÜM: Psikoloji Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Psikoloji lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmak; doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Psikoloji Bölümünde bilişsel gelişim psikolojisi alanında sürdürüyor olmak, kayıtlı olduğu doktora programının kredili derslerini başarı ile tamamlamış olmak, uluslararası saygın bir bilimsel dergide yer alan en az bir yayın sahibi olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,

3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,

4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

5. Özgeçmiş,

6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL IBT (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 30.07.2025

Son başvuru tarihi : 13.08.2025

Ön değerlendirme tarihi : 15.08.2025 (Sonuçlar https://w3.cs.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 20.08.2025

Sonuç açıklama tarihi : 25.08.2025 (Sonuçlar https://w3.cs.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

GENEL ŞARTLAR:

-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

-Adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir."

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecesi sahibi olmak. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Duyuşsal Bilişim veya Bilgisayarla Görü alanlarında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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