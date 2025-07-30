Jandarma İçin 30 Tabip, Diş Tabibi ve Astsubay Öğrenci Alınacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI) NAM VE HESABINA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE (SBÜ) ÖĞRENİM GÖRECEK ADAYLARIN BAŞVURU ESASLARI HAKKINDA DUYURU

1- GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf tabip, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir. Bu kapsamda;

(1) Muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 16 [(13)'ü erkek, (3)'ü kadın] öğrenci,

(2) Muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 4 [(3)'ü erkek, (1)'i kadın] öğrenci,

(3) Muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 [(8)'i erkek, (2)'si kadın] öğrenci temin edilecektir.

b. Temin ile ilgili detaylar, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan "İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu"nda belirtilmiştir.

2- BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri (01 Ocak 2025) itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, [1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir. (Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)]

ç. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

d. Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda olmak,

e. www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan "İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu"nda belirtilmiş olan diğer başvuru şartlarını taşımak.

3- İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) yerleşkesi; JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe / Çankaya / ANKARA

TEL: (0312) 464 4836 (Hafta içi saat:08.00-12.00 / 13.30-17.00)

Resmi İnternet Adresleri:

Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

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