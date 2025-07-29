Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesine göre Üniversitemizin birimlerine Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Akademik Yükseltilme, İlk Atanma ve Yeniden Atanma Yönergesine göre yapılacaktır.

Başvuru dilekçesi, MSGSÜ Akademik Yükseltilme, İlk Atanma ve Yeniden Atanma Ölçütleri Beyan Formu ve diğer belgeler https://msgsu.edu.tr/universite/daire-baskanliklari/personel-daire- baskanligi/atama-ve-yukseltilme-kriterleri/ internet adresinde yer almaktadır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (on beş) gündür. Son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen Fakülteye/Müdürlüğe/Yüksekokula şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Adaylar bilimsel yayın dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, diğer nüshasını USB Flash Bellek içinde teslim etmelidir. Süresi içinde yapılmayan

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

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