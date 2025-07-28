Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı 366 Personel Alacak

TÜRKİYE

PETROLLERİ

ANONİM ORTAKLIĞI

TPAO İSTANBUL MİSAFİRHANESİNE

1 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO İstanbul Misafirhanesine 1 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 1 Ön Lisans mezunu için başvurular İstanbul İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun

ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 28.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

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TPAO ŞIRNAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

7 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğüne 7 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 7 Ön Lisans mezunu için başvurular ise Şırnak İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun

ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 28.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO MERKEZ VE TEŞKİLATLARINA 151 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez ve Taşra Teşkilatlarına 151 Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 151 Lisans mezunu için başvurular Ulusal düzeyde, Türkiye İş Kurumunun ilgili

İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 28.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO MERKEZ TEŞKİLATINA

48 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Merkez Teşkilatına 48 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 48 Ön Lisans mezunu için başvurular Ankara İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun

ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 28.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

159 YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne 159 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1. Yeni personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS ilgili Puan Türü ve belirlenen diğer şartlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

2. 159 Ön Lisans mezunu için başvurular Batman İli düzeyinde, Türkiye İş Kurumunun

ilgili İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesiwww.iskur.gov.trüzerinden 28.07.2025 - 01.08.2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3. Yeni personel alımına ilişkin gerekli şartlarwww.iskur.gov.trüzerinden yayımlanan ilanda yer almaktadır.

İlanen duyurulur.