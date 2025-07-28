Orta Doğu Teknik Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen ünvan, adet, nitelik ve şartlarda Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7 (yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS (P3) puanının yüzde yetmişi (%70) ile Yabancı Dil Sınav (İngilizce) puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak, usulüne uygun başvuran ve genel ile özel şartları sağlayan adaylardan, her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere oluşturulacak sıralamaya göre, alım yapılacak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş (yazılı) sınavına alınacaktır.

-KPSS Puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir.

-Yabancı Dil Sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.

-KPSS ve YDS puan sonucu belirlenen sıralamaya göre, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı giriş (yazılı) sınavına kabul edilir.

Yazılı sınava girme hakkı kazanan adayların listesi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) "Duyurular" bölümünde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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Adaylar, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonlarından sadece birine başvuru yapabilecektir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, ücret tavanı iki katı için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel veya kamu kesiminde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen hususları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı (2 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 4 katına kadar ücret)

a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b) Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri ve Yapay Zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

c) Python kullanarak proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

d) Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az birisi hakkında tecrübe sahibi olmak,

e) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Wandb, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,

g) Derin pekiştirmeli öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

i) Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

Mobil Uygulama Geliştirici (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 3 katına kadar)

a) Android ve IOS platformlarında native veya cross-platform mobil uygulama geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) Native uygulama geliştirme teknolojileri (iOS: Swift, SwiftUI, UIKit, Xcode / Android: Kotlin, Jetpack Compose, Android Studio gibi) ve/ya Cross-Platform uygulama geliştirme teknolojileri (Flutter (Dart) veya React Native (JavaScript/TypeScript), State management (Bloc, Provider, Redux vb.) gibi) ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Mobil uygulama yaşam döngüsünün tamamına hakim olmak (tasarım, geliştirme, test, yayınlama ve güncelleme),

d) RESTful API entegrasyonu ve backend sistemleri ile uyumlu çalışabilmek,

e) Optimizasyon, performans analizi ve debugging becerilerine sahip olmak (Google Analytics, Big Query),

f) Apple Developer, iTunes Connect ve Google Developers Console kullanımı ve yönetimi ile AppStore, Google PlayStore ve Huawei AppGallery yayınlama süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

g) Kullanıcı arayüzü (UI) ve kullanıcı deneyimi (UX) tasarım prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) Güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım süreçleri (CI/CD) oluşturma ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Versiyonlama araçları (tercihen Git) kullanmış olmak,

l) Birim Testi (Unit Test) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 2 katına kadar)

a) Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 3.000 (üç bin) iç ve/veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan kamu/özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Java, C#.NET, PHP kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı uygulamalar geliştirmiş olmak,

c) Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde bilgili ve tecrübeli olmak,

d) Primefaces gibi arayüz kütüphanelerinin kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) İş Akış Yönetim Sistemleri üzerinde kurumsal süreçleri tasarlama/geliştirme/uyarlama ve otomasyona alma konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

f) Entegre geliştirme ortamları (Eclipse, NetBeans vb.) ve raporlama yazılımları (Jasper Reports vb.) ile yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Tasarım Kalıpları (Design Patterns), Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) ve Nesne İlişkisel Eşleyici (ORM-Hibernate) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Webservisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak; ileri seviyede SQL bilgisi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım süreçleri (CI/CD) oluşturma ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Versiyonlama araçları (tercihen Git) kullanmış olmak,

l) Birim Testi (Unit Test) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

n) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımların kurulumu, yapılandırılması, kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Tercihen duyarlı Tasarım (Responsive Design) konusunda bilgi sahibi olmak,

p) Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

2. Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 2 katına kadar)

a) Büyük Ölçekli Bilgi İşlem birimlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 3.000 (üç bin) iç ve/veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan kamu/özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Tercihen öğrenci bilgi sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) PHP kullanarak çok katmanlı ve web tabanlı uygulamalar geliştirmiş olmak,

d) Tercihen NodeJS ve/veya Python ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Nesneye yönelik programlama, tasarım örüntüleri, SOLID ilkeleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) HTML, CSS, JavaScript, Jquery, React gibi web teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,

g) Bootstrap gibi önyüz kütüphanelerinin kullanımında deneyim sahibi olmak,

h) Duyarlı tasarım (Responsive Design) konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Webservisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

j) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak, (Tercihen Informix, MySQL, PostgreSQL)

k) Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım süreçleri (CI/CD) oluşturma ve yönetme konusunda bilgi sahibi olmak,

l) Versiyonlama araçları ile ilgili deneyim sahibi olmak (Tercihen Mercurial ve Git),

m) Birim Testi (Unit Test) konusunda bilgi sahibi olmak,

n) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

o) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

p) Analitik düşünce ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Web Geliştirici (1 kişi-Tam Zamanlı-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının 2 katına kadar)

a) İçerik Yönetim Sistemi (tercihen Drupal) yönetimi konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak ve web geliştirici, web uygulama geliştirici vb. pozisyonlarda en az 3 (üç) yıl iş deneyimine sahip olmak,

b) Drupal içerik yönetim sistemi için karmaşık tema yapılarını oluşturabilmek ve içerik otomasyonu sağlamak,

c) Drupal içerik yönetim sistemi için modül geliştirebilmek,

d) PHP programlama konusunda ileri seviye bilgi sahibi olmak, PHP 7.x ve/veya PHP 8.x sürümleri ile web siteleri ya da web tabanlı uygulamalar geliştirmiş olmak,

e) İlişkisel veritabanı (RDBMS) sistemlerinden MySQL (MariaDB) ve PostgreSQL hakkında bilgi sahibi olmak, ileri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

f) Ön yüz geliştirme ile ilgili HTML, CSS, SASS, JS, JQuery, Bootstrap kullanımında deneyimli olmak, Flexbox ve Grid layout sistemlerini duyarlı (responsive) ve dinamik arayüz tasarımlarında ustalıkla kullanabilmek,

g) Figma, Adobe XD gibi tasarım araçlarından gelen tasarımları birebir ve "pixel-perfect" olarak koda dökebilmek,

h) DOM (Document Object Model) manipülasyonu ve olay yönetimi (event handling) konularında bilgi sahibi olmak ve bu işlemleri performans odaklı yapabilmek,

i) Tarayıcı geliştirici araçlarını (Chrome DevTools, Firefox Developer Tools) performans analizi, hata ayıklama (debugging) ve mobil görünüm testleri için ustalıkla kullanabilmek,

j) Temiz, okunabilir ve tekrar kullanılabilir kod yazma prensiplerini benimsemiş olmak,

k) SQL Enjeksiyonu, XSS, CSRF gibi yaygın güvenlik açıklarına karşı önlemler alma ve güvenli kod yazma becerisine sahip olmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet üzerinden 28/07/2025 - 11/08/2025 tarihleri aralığında saat 23:59'a kadar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak, bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

b) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birine başvuru yapabilecek, birden fazla pozisyona yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

c) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yüklenmesi istenen belgelerin eksik olması veya okunaklı olmaması halinde veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılamayacaktır.

3- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Fotoğraflı Özgeçmiş Formu (Bilgi İşlem Daire Başkanlığının resmi web sitesinde (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) yayımlanacak matbu form indirilerek doldurulacak ve e-Devlet üzerinden sisteme yüklenecektir.).

b) Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi (Sisteme yüklenmesi gerekmektedir).

c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

d) Son bir ay içerisinde e-Devlet üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi) (Sorgu için Kurum Türü; "Resmi", Belgenin Neden Verileceği; "Devlet Memuriyeti", Belgenin Nereye Verileceği; "Orta Doğu Teknik Üniversitesi" bilgileri girilerek form oluşturulacaktır.).

e) Yabancı Dil (İngilizce) Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS'ye denk kabul edilen sınav sonuç belgesi (belgenin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir). Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

f) KPSS Sonuç Belgesi (varsa). 70 ve üstü KPSS puanı olan adayların sonuç belgesini yüklemeleri gerekmektedir. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilir).

g) Yurtdışındaki üniversitelerin "genel ve özel şartlar altında yer alan bölümlere denk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur.)

h) Genel şartların (d) bendinde ve özel şartların ilgili maddelerinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge; kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış ya da elektronik imzalı mesleki tecrübe belgesi. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir. Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

i) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla e-Devlet'ten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu). Mesleki tecrübe belgesinin SGK Hizmet Dökümü ile uyumlu olması gerekmektedir.

j) Genel şartların (e) bendinde ve özel şartların ilgili maddelerinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (onaylı transkript, sertifika gibi belgeler) yüklenmesi gerekmektedir.

Mezun olunan fakültelerce verilen transkript içeriğinde öğretilen programlama dilleri açık biçimde belirtilmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programların öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğünden onaylı veya barkodlu ders açılım belgesi, transkript ile birlikte e-Devlet Başvurusu sırasında yüklenecektir.

Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Üniversitemiz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecektir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile Yabancı Dil Sınav puanının yüzde otuzunun (%30) (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilir.) toplamı esas alınarak her pozisyon için sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır.

b) Aday listesine göre en yüksek puandan başlanarak ilan edilen her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

c) Sınava katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

d) Yazılı sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

5- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sıralamaya giren adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak olup, başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

c) Sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav konuları her pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen genel ve özel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsayacaktır.

6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavda başarılı olmak için yazılı sınavdan 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanının yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

7- SINAV SONUÇLARININ İLANI, İŞE BAŞLAMA ve DİĞER HUSUSLAR

a) Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://bidb.metu.edu.tr) ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasında (https://pdb.metu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, yerleştirme bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de görüntüleyebilecektir. Listede adı bulunan asıl adaylara en geç 5 (beş) iş günü içerisinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde; (arşiv araştırması yapılmak şartı ile) tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

b) Arşiv araştırması yapıldıktan sonra kendilerine tebligat yapıldığı halde Üniversitemize tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

c) Asıl adaylardan, hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilmiş yedek aday bulunması halinde, bunların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

d) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

8- SÖZLEŞME ÜCRETİ

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

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