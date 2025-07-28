İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1.Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2.Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,

3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,

4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

5. Özgeçmiş,

6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL IBT (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 28.07.2025

Son başvuru tarihi : 11.08.2025

Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2025

(Sonuçlar https://ee.bilkent.edu.tr/en/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 20.08.2025

Sonuç açıklama tarihi : 25.08.2025

(Sonuçlar https://ee.bilkent.edu.tr/en/ adresinde yayınlanacaktır.)

GENEL ŞARTLAR:

-2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gereklidir.

-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmesi için adayların en az lisans mezunu olması ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gereklidir.

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

ALINACAK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans derecesi sahibi olmak. Doktora tez çalışmalarını tam zamanlı olarak Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde biyomedikal görüntüleme alanında sürdürüyor olmak ve doktora yeterlik sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

3. Özgeçmiş,

4. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi

5. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip adayların, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) (veya 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" ilgili maddelerindeki şartların sağlanması) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlk başvuru tarihi : 28.07.2025

Son başvuru tarihi : 11.08.2025

Ön değerlendirme tarihi : 14.08.2025 (Sonuçlar https://mbg.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

Giriş sınav tarihi : 20.08.2025

Sonuç açıklama tarihi : 25.08.2025 (Sonuçlar https://mbg.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

BÖLÜM: Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Çok iyi derecede İngilizce bilmek. Biyoloji/nörobilim alanında doktora diplomasına sahip olmak. Alanında makaleler yayımlamış olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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