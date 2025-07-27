BDDK, 56 personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur", "Mimar", "Mühendis", "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter", "Şoför" ve "Teknisyen" kadrolarına, İstanbul'da görev yapmak üzere kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, "Memur", "Mimar", "Mühendis" "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter" ve "Teknisyen" kadroları için sözlü sınav şeklinde; "Şoför" kadrosu için ise sözlü sınav ve uygulamalı sınav şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır.

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar: 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olup giriş sınavına başvuracak olan adaylarda, izleyen tablolarda belirtilen şartlar aranır.

(*) Lisans mezunları için KPSS P3, Ön Lisans mezunları için KPSS P93, Lise (orta öğretim) mezunları için KPSS P94 puan türleri belirlenmiştir.

(**) Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından P3, P93 veya P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

II. SINAV BAŞVURUSU

Adaylar başvurularını 28 Temmuz- 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucunda; sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de ulaşabilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek olup söz konusu ilan tebligat hükmündedir.

III. SÖZLÜ SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınava çağrılacak adaylar ile sözlü sınav tarihi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

"Şoför" kadrosu için sözlü sınavda başarılı olup uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama sınavının yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

IV. UYGULAMA SINAVI (SADECE ŞOFÖR KADROSU İÇİN)

Uygulama sınavı, kişisel sürüş becerileri, araç kullanma yeteneği ve şoförlük mesleğine ilişkin protokol bilgilerinin ölçülmesi amacıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama sınavında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

V. GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

"Memur", "Mimar", "Mühendis", "İstatistikçi", "Mütercim-Tercüman", "Grafiker", "Sekreter" ve "Teknisyen" kadroları için sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) ilan edilecektir.

"Şoför" kadrosu için uygulama sınavı başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilecektir.

Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Adres: Finanskent Mah. Finans Cad. No: 40 34760 Ümraniye/İSTANBUL) (www.bddk.org.tr)

İLETİŞİM

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