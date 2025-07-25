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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 8 Ağustos 2025.

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 25 Temmuz 2025 11:54, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 11:55
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğü Ortak Dersler Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavından en az 85 veya bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe (Rektörlüğe hitaben)

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi (barkodlu)

8. ALES Belgesi (barkodlu)

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (barkodlu)

10. Çalışma belgesi (İngilizce öğretim deneyimi)


<"img src="/common/job/advert/documents/81084/takvim.png"> BAŞVURU ADRESİ:

Kerem Aydınlar Kampüsü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: (216) 500 43 26

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