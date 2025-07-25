Avrasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden "4857 sayılı İş Kanunu" hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: Başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e- Devlet) doçentlik belgesi ve diğer öğrenim belgeleri YÖK denklik belgesi (yurt dışından alınmış diplomalar için) İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti ile diğer öğrenim belgeleri, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

"Doçent veya Profesör kadrolarına başvuracak adayların aranan kriterler başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. Üniversitenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Son Başvuru Tarihi : 05.08.2025

Başvuru Adresi : Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Pelitli Mahallesi Olimpiyat Bulvarı No: 35/A (Pelitli Yerleşkesi) Ortahisar/TRABZON

Telefon:0 462 334 05 50 Personel Daire Başkanlığı Dahili: 1217 7784/1/1-1