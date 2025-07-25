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Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 8 Ağustos 2025.

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 25 Temmuz 2025 10:27, Son Güncelleme : 25 Temmuz 2025 10:28
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Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, Üniversitemize tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını iletmesi gerekmektedir. İlana başvurular https://www.sabanciuniv.edu/ tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasından alınacaktır. İstenen evraklar linkteki ilgili alanlara yüklenmelidir.

Öğretim Üyesi İlan Tarihleri

İlan Tarihi : 25.07.2025

İlana Son Başvuru Tarihi : 08.08.2025

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik- pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik Pozisyonlar kısmından ulaşılabilir.

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