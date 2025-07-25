Milli Savuma Bakanlığı 3097 işçi alacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ TEMİN İLANI

2025 Yılı Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 3.097 (üç bin doksan yedi) sürekli işçi temini yapılacaktır. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjan dağılımı ve ilan metnine aşağıda yer alan "Duyuruya Eklenen Dosyalar" bölümünden ulaşabilirsiniz.



BAŞVURU ŞARTLARI VE KONTENJAN DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ..



Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca sürekli işçi temini yapılacaktır. Adayların başvuru yapmadan önce mutlaka ilan metnini okumaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak. (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir)

10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Milli Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Milli Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14. Adayların güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması işlemlerinin yürütülebilmesi için MERNİS'e kayıtlı ikametgah adreslerinin güncel olması gerekmektedir. İşe yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan, arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve başvuru yaptığı meslek kolunda çalışmasında sağlık yönünden sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu aranacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1. Adaylar tarafından KPSS puan şartı aranan ilanlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Adayların başvuru yapabilmesi için ilan şartında belirtilen; lisans mezuniyet şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P3 puan türünden, ön lisans mezuniyet şartı aranan ilanlar için 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. KPSS şartı aranan ilanlara başvuru yapan adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanacak olup alınacak işçi sayısının dört katına girenler daha sonra duyurulacak olan belge kontrolüne çağrılacaktır.

2. Öncelik hakkına sahip olan adaylarda KPSS'ye girme zorunluluğu aranmamaktadır. Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartları uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle açık iş sayısının dört katına girenler daha sonra duyurulacak olan belge kontrolüne çağrılacaktır.

3. Açık iş pozisyonları için sınav icra edilecektir. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının dört katı asil dört katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

4. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

5. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

6. Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecektir.

7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

8. Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

9. Sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

10. Sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

11. Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan "İşe alınacağı meslek kolunda" yürürlükte bulunan Yönetmeliklere uygun ve çalıştırılamayacağı işler kısmı mutlaka dolu ve istihdam amaçlı alınmış olacak. Tüm bu özelliklere sahip sağlık kurulu raporu 6331 sayılı Kanunun 15. maddesinin 1. fıkrasının (1- işe

girişlerinde, 2- iş değişikliğinde, 3- işe dönüşlerinde ve 4- düzenli aralıklarla) bentleri gereği işyeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından incelenecek, inceleme sonrası kişiye "Uygundur./Uygun değildir." raporu düzenlenecektir.

12. İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre işe yerleştirme yapılabilecektir.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

