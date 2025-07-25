Milli Savunma Bakanlığı 40 uzman yardımcısı alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

1. GENEL BİLGİLER:

a) Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

b) Temin süreci; başvuru, kayıt kabul, ücret yatırma, sözlü sınav, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

e) Her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır.

ç) Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargahlarında (Ankara) görev yapacaktır.

d) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Adayların başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

e) İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Nitelik Tablosunda belirtilen her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e- YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak,

3. BAŞVURU ŞEKLİ:

a) Başvurular 25 Temmuz - 25 Ağustos 2025 tarihleri arasında

https://personeltemin.msb.gov.lr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ ortamı dışında elden veya posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar başvurularını "Tercih Yap" ekranından ilgili alımı tıklayarak tamamlayacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak kayıtlı tercihini kontrol edebilecektir.

e) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 11.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar haricinde beyan edilen eşdeğerlikler kabul edilmemektedir.

f) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin adı, adresi ve işyerindeki unvanlarını "Son İşyeri Bilgileri" sekmesinden kaydedebilir.

d) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonuna tıklayarak yükleyecektir. Adaylar sınav notu bölümüne YDS eş değerlik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir. (YDS puanı olan adayların bilgileri otomatik olarak çekilmektedir.)

e) Adayların sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmişi doldurarak "Diğer Bilgi vc Belgeler" ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

f) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

g) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli

Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında ön başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Başvuru sonuçlarının açıklandığına dair adayların cep telefonuna kısa mesaj gönderilecektir.

5. SINAV ÜCRETİ

a) Sınav ücreti yatırma tarihleri bilahare duyurulacaktır.

b) KPSS puan sırasına göre kadro sayısının 4 (dört) katı kadar adaya ücret yatırma çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylara da çağrı yapılacaktır.

e) Sınav ücreti 500 (beşyüz) TL'dir.

ç) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Odemeler/Eğitim ve Sınav Odemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.

d) Milli Savunma Bakanlığına tik Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'in 6'ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kuruntundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını ve bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

e) Sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir.

f) Sınav ücretini yatırmayan adaylar seçim aşamalarına katılamayacaktır.

g) Sınav ücretlerini yatırdığı halde sınav aşamalarına katılmayan, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların sınav ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Sınav ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

ğ) Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içerisinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

6. SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER:

a) Sınav çağrı belgesi,

b) T.C. Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi,

c) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterlikçe onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,

ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş ve sınav duyurusunda bulunan örnek özgeçmiş,

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair yazılı beyan,

e) KPSS sonuç belgesi,

f) Yabancı dil sonuç belgesi,

g) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.}

ğ) Erkek adaylardan, askerlik durum belgesi, (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret)

h) 2 adet vesikalık fotoğraf,

ı) SGK Hizmet Dökümü.

7. SINAV ŞEKLİ:

Başvurusu uygun adaylar arasından KPSS puan sırasına göre kontenjanın 4 (dört) katma giren ve yapılan çağrı sonrasında sınav ücretini yatıran adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

8. SINAV KONUL ARI VE DEĞERLENDİRME:

a) Giriş Sınavı Komisyonu tarafından adaylar;

(1) Adayın mezun olduğu alanla ilgili temel konulara ve başvuru yaptığı KPSS Puan türünün konularına ilişkin bilgi düzeyi,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden (1) bendi için elli puan, (2) (3) (4) (5) (6) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

b) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

c) KPSS puanı ve sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalaması, adayların giriş sınavı başarı puanı olarak kabul edilir.

ç) Sınava katılan adayların giriş sınavı başarı puanına göre sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday, kadro sayısının yarısı kadar yedek adayın isimleri belirlenir.

d) Değerlendirme neticesinde her ünvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

9. SAĞLIK RAPORU İŞLEMLERİ:

a) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar. Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15. ve Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliğinin 14. maddesinde öngörülen "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınan sağlık raporu/'nu elden veya posta yolu ile Personel Temin Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

b) Sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırılmayan raporlardan vc posta gecikmelerinden bakanlığımız sorumlu değildir.

10. DİĞER İŞLEMLER:

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin duyuru ve sınav sonuç duyurusu https://personeltemin.nisb.eov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecektir.

b) Duyuruların yayımlandığına dair bilgilendirme, adaylara kısa mesaj çekilerek ve Bakanlığımız sosyal medya hesaplarında yayımlanarak yapılacaktır.

e) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarım yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

ç) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

d) Herhangi bir nedenle ilan edilen pozisyonlardan herhangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen pozisyonun boş kalması durumunda Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

UZMAN YARDIMCISI TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ