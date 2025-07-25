Dışişleri Bakanlığı 140 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak

Dışişleri Bakanlığından:

ADAY KONSOLOSLUK VE İHTİSAS MEMURLUĞU (KİM) GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENEL BİLGİLER

1. Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu (KİM) hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın kariyer sayfasından (https://kariyer.mfa.gov.tr) erişmek mümkündür.

2. Aday KİM Unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 140'tır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece kadrolara yapılabilecektir.

3. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında I sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönelmeliği'nde yer almaktadır.

4. Giriş sınavının yazılı aşaması 31 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Söz konusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.

5. Giriş sınavı başvurulan 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14:00'te başlayacak ve 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14:00'te sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealiinkariverkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmekledir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir.),

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (01.01.2025) itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; yurl içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin Tablo-l'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2. Aday KİM giriş sınavına Tablo-l'de gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Söz konusu kategorilerin isimleri ve sınav dilleri, lisans mezuniyet bölümleri, 1 Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/c-YDS puanlan, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayılan Tablo-l'de belirtilmiştir. YDS/e-YDS'nin yanı sıra, Tablo-2'de gösterilen, puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından I Ocak 2022'dcn son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahse konu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin almdığı suıav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen puan karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.

3. Tüm kategorilerde yapılacak başvurularda lisans mezuniyet şartını vıırtdısındaki yabancı üniversitelerde karşılayan adaylar için: Tablo-l'de belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM'nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğilim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Söz konusu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar vc kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/c-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak sureliyle yapılacak sıralamayla belirlenecektir. Asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.



TABLO-1 Kategori Adı ve Sınav Dili, Lisans Mezuniyeti, Asgari YDS/e-YDS Puanı, Kontenjan ile Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı

TABLO-2 YDS/e-YDS Puan Eşdeğerliği ÖSYM Tarafından Saptanmış Uluslararası

Yabancı Dil Sınavları****

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4. Giriş sınavı sonucunda, her bir sınav için belirlenen kategorilerden birinde Tablo-l'de belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam kadro sayısını geçmemek üzere söz konusu kategorilerde boş kalan kadro sayısı kadar kontenjan diğer kategorilere ilave edilebilir.

5. Aday KİM kadrosuna ilişkin daha önce açılan giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarının herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar giriş sınavına katılamazlar (Sınav Yönetmeliği'nin geçici 1. maddesinin 2. fıkrası hükmü saklıdır.).

6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar. Bakanlık kariyer sayfasında (https://karivcr.mfe.gov.tr) ilan edilecektir. Söz konusu adaylara sınav programı ve sınavın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

III. SINAVIN AŞAMALARI

1. Yazılı Sınav:

a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

- Yabancı dilde kompozisyon veya alan bilgisi

- Genel veya alan bilgisiyle bağlantılı bir konuda Türkçeden yabancı dile çeviri

- Türkçe kompozisyon veya alan bilgisi

Yazılı sınavda başarılı sayılmak için her bir bölümden en az 60 puan alınması ve tüm bölümlerin puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, başvuru yapılan kategoriye göre Tablo-l'de belirtilen dillerde düzenlenecektir. Birden fazla yabancı dil seçeneği bulunan kategorilerde, adaylar sınava girmek istedikleri yabancı dili başvuru sırasında belirleyecektir.

c) Yazılı sınavda başarılı sayılmak ön şartıyla; sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanacaklardır:

d) İlave puan alma imkanı bulunan ilk yabancı dil için YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarınm YDS karşılığından alımnış olan 80'in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

e) İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkanı bulunması halinde, YDS/e-YDS'den veya eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarının YDS karşılığından alınmış olan 80'in üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bunun için daha düşük olan YDS/c-YDS puanı veya YDS karşılığı kullanılacaktır.

ç) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık kariyer sayfasında (https://kariyer.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı platformundan da takip edebileceklerdir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, aynca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav:

a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya davet edilecektir. Sözlü sınavda adaylar, öncelikle Bakanlığın görevleri ve çalışmalarıyla ilgili konulardaki alan bilgisi, analiz, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir.

b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.

e) Sınav sonucunda başarılı olanlar Bakanlık kariyer sayfasında (https://kariver.mfa.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar başarı durumlarını Kariyer Kapısı platformundan da takip edebileceklerdir.

IV. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR:

1. Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi AdayKullanimKilavuzu.pdf

2. Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler ve girilmesi gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

- Geçerli T.C. Kimlik Kartı veya T.C. Pasaportu örneği

- Mevcut görünümü yansılan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

- Lisans diploması / Mezun Belgesi ( Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

- Varsa lisansüstü eğitim diploması / Mezun Belgesi (Yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

- Sınava girilecek yabancı dilde; 1 Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar alınmış YDS/e- YDS sonuç belgesi veya YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi

- Bu ilanın III. bölümünün 1. maddesinin c) fıkrasında kayıtlı hususlar çerçevesinde sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi amacıyla, I Ocak 2022'den son başvuru tarihine kadar alınmış, 80 üzeri puanı gösteren YDS/e-YDS sonuç belgesi veya söz konusu YDS/e-YDS puanına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişirin sonuç belgesi

- Bu ilanın 11. bölümünün 3. maddesinde kayıtlı şartları taşıyan, vurtdışındaki yabancı üniversitelerden lisans mezunu olup Tablo-l'dc kayıtlı yabancı dillerde YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar için: Sınava girmek istediği yabancı dilin resmi dil olduğu (veya resmi dili bulunmayan ülkelerde yaygın dil olarak konuşulduğu) ülkelerde lisans eğitimini sınava girmek istediği dilde aldığını gösteren üniversiteden alınmış yazı ve lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamasını gösterir belge

- Sağlık durumuna dair bilgi

3. Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4. İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Adaylar sınav sürecinin her aşamasında doğru beyanda bulunmak zorundadırlar. Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde ve sonraki aşamalarda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

tüm haklarını kaybeder, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir.

6. Sınav süresince adaylar ile iletişim e-posta üzerinden sağlanacak olup adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından c-Dcvlct üzerinden otomatik olarak çekilen e-posta ile cep telefonu numaralarını güncel tutmaları gerekmektedir.

7. İlave bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

1 .C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06520 Ankara

E-posta: [email protected]

Tel: (0 312)292 10 00

Saygıyla duyurulur.

Başvuru yapmak için: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr