Sağlık Bakanlığı 2025 yılı istifa sonrası yeniden atama kura ilanı

2025 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI



İLAN METNİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında ilan edilen unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında çalışmış olup çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır.

A-GENEL ESASLAR

1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

2) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

3) Adayların EKİP üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra aşağıda istenen belgeleri kura takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

Başvuru Esnasında Adayların Sisteme Yüklemesi Gereken Belgeler;

a) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma / geçici mezuniyet belgesi sureti

b) E-devlet kapısında yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kayit- belgesi-sorgulama internet adresinden temin edecekleri "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"

c) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetveli

-Sisteme yüklenecek hizmet cetvelinde; ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler bulunmalıdır.

En son görev yaptığı Kurumdan onaylı hizmet cetvelini temin edemeyenlerin bu belge yerine e-devlet kapısında yer alan https://www.turkiye.gov.tr/sosyal- guvenlik-hitap-hizmet-dokumu internet adresinden temin edecekleri "Hitap Hizmet Dökümü" belgesini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar birim bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan adaylar EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

6) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için, boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 1 Ağustos 2025 Cuma - 29 Ağustos 2025 Cuma saat 18:00'e kadar EKİP üzerinden elektronik ortamda kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar.

8) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.

9) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi veya 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

10) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler unvanlarına uygun ilan edilen Toplum Sağlığı branşına müracaat edebileceklerdir.

11) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde unvanı olan ancak branşı bulunmayanlar, müracaatlarını istifa ettiği tarihten önceki unvanlarda ve diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.

12) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi sağlık astsubayı olarak görev yapmakta iken kendi istekleri ile görevinden ayrılanlar, görevden ayrılma tarihinden önce mezun oldukları diplomaya istinaden ilan edilen kadrolara müracaat edeceklerdir. Bu diplomalara istinaden ihraz edilen unvan ve branşa atama yapılacak olup, kurs sertifikasına istinaden herhangi bir unvan ve branşa atama yapılmayacaktır.

13) Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu "Sağlık Memuru" bölümü mezunları "Toplum Sağlığı" branşına müracaat edebilecektir.

14) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.

15) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.

16) Yerleşenlerin atama işlemleri; 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu çerçevesinde yapılacak olan arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan ve 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ile

24/01/2025 tarihli ve 2025/13 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki kararı gereğince Cumhurbaşkanlığından açıktan atama izinlerinin alınmasından sonra neticelendirilecektir.

17) Kura sonucu yerleşenlerden ilgili mevzuatında veya ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

18) Kura sonucu yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.

19) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı kadrolarına atanıp göreve başlayanların eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30'uncu maddesinin altıncı fıkrasında, "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecek olup, adayların bu hususu kura tercih aşamasında özellikle göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

B-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER

1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,

2) Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti olmayanlardan; anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar,

3) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97 nci maddesindeki şartları taşımayanlar,

4) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan başvurular,

5) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanlar.

C- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

Kura sonrasında yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde aşağıda belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler

1) İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti

2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)

4) Adli sicil kaydı belgesi (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (E-Devlet Kapısından alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)

Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres

T.C. Sağlık Bakanlığı

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Şehit Mehmet Bayraktar Caddesi No:3 06800 Çankaya/ANKARA

İletişim: 0 (312) 585 10 00



