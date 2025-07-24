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Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ağustos 2025.

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 24 Temmuz 2025 10:10, Son Güncelleme : 24 Temmuz 2025 10:11
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Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet şifresi ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. ilgili kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitenin aynı tarihte ilana çıktığı veya başvuru takviminde güncelleme yaptığı Öğretim Elemanı pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları Üniversitemizce kabul edilmeyecektir. (Yönerge https://bozok.edu.tr/ Dosya/01920156-e.pdf adresinden temin edilebilir.)

6. Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

7. idare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen her pozisyonu iptal edebilir.

8. idarenin İlan Takviminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

9. İlan Tarihi: 24.07.2025-07.08.2025

*6 (altı) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

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