Polis Akademisi 540 komiser yardımcısı alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

2025 YILI 2. DÖNEM İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ADAYLARIN GİRİŞ SINAV

DUYURUSU

22 Mayıs 2024 tarihli ve 32553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ÖSYM tarafından yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumlan Sınavı Alan Yeterlilik Testinden (AYT) sınav sonuçlanndan başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (310.000), Sayısal için en az (340.000) ve Sözel için en az (320.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlann, şehit veya vazife malulü olanlann eş ve çocuklarından ise 2025 yılı Yükseköğretim Kurumlan Sınavı AYT sınav sonuçlanndan başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248.000), Sayısal için en az (272.000) ve Sözel için en az (256.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlann 400 (dörtyüz) erkek, 100 (yüz) kadın aday olmak üzere toplam 500 (beşyüz) ve şehit veya vazife malulü olanlann eş ve çocuklanndan 40 (kırk) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında http://pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak başvurulannı yapabilecektir.

Sınavda başanlı olarak İç Güvenlik Fakültesi Dekanlığından eğitim gören ve eğitim sonunda başanlı olan adaylann Komiser Yardımcısı olarak atamalan yapılacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşullan aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

2025 YILI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK

İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptınlan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibanyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak, (2025 yılı için 1 ocak 2004 tarihi vc sonrası doğumlu olmak)

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,

e) 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliğinde belirtilen şartlan taşımak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlanndan çıkanlmamış olmak,

g) Yazılı sınavdan Bakan onayı ile belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçlan işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Kumar, uyuşturucu veya uyancı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli soruşturma/kovuşturma veya idari soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptınm uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılannın eylemlerine, toplantılanna, yürüyüş ve mitinglerine kanşmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k) Kamu haklarım kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

m) En az lise ve dengi okul mezunu ÖSYM tarafından yapılan 2025 Yükseköğretim Kurumlan Sınavı AYT; Eşit Ağırlık (310.000), Sayısal (340.000) ve Sözel (320.000) ham taban puan almış olmak,

n) Şehit veya vazife malulü olanlann eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan ÖSYM tarafından yapılan 2025 yılı Yükseköğretim Kurumlan Sınavı AYT sınav sonuçlanndan başvuracağı puan türüne göre Eşit Ağırlık için en az (248.000), Sayısal için en az (272.000) ve Sözel için en az (256.000) ham taban puan almış olmak.

şartlan aranır.

