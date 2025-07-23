MKE 56 terörle mücadelede yaralanan işçi alacak
MKE 56 terörle mücadelede yaralanan işçi alacak. Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2025.
Bu ilana sadece Kişisel Durumu "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)"
olanlar başvurabilir.
Türkiye İş Kurumu
ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ
MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Yayınlanma Tarihi: 23.07.2025
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi 28.07.2025
İşveren Statüsü Kamu
Pozisyon 56
Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5
gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki
üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca
hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son
müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü
sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından
sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli
liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi
bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep
sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından
organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş
sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi
işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri
arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan
kura sonucu belirlenecektir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu,
tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı
veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda
ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını
belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden
çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada
yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra
yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru,
tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence
davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan,
işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı
ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi
dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru
süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan
adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet
üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri
Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı
yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu
İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI
Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde bulunan iş yerlerimizde iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için "Aylık Ücretli (Beyaz Yaka) TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) kadrosunda "Çalışan Aday Havuzu" oluşturulacaktır.
Adayların, ilan edilen pozisyonlar için aranan kriterler ile aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuduktan sonra başvurularını yapmalarını önemle rica ederiz.
Aşağıda yer alan pozisyonda belirtilen kriterleri sağlayan adaylar, insan kaynakları ve teknik mülakat süreçlerine tabi tutulacak olup işe alımlar da bu süreçlerde başarılı olan adaylar arasından yapılacaktır.
Ayrıca, adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, bu sürecin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.
GENEL NİTELİKLER
En az lise mezunu olan,
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair askeri hastanelerce
verilen sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık
yazısı,
MS Office programlarında yetkin,
Analitik bakış açısına sahip, takip, koordinasyon ve raporlama kabiliyeti yüksek,
Esnek çalışma saatlerine uygun,
Öğrenme ve değişime açık,
Çözüm ve sonuç odaklı,
Müşteri ve kalite odaklı,
Etkili iletişim ve pozitif duruşa sahip,
Ekip çalışmasına yatkın,
Kaynaklarını etkin kullanan,
Yenilikçi,
Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde bulunan işyerlerimizde çalışmak isteyen,
Takım arkadaşları arıyoruz.