MKE 56 terörle mücadelede yaralanan işçi alacak

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir.



Türkiye İş Kurumu



ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ



MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ



Yayınlanma Tarihi: 23.07.2025



Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı



Son Başvuru Tarihi 28.07.2025

İşveren Statüsü Kamu

Pozisyon 56



Genel Hususlar ve Özel Şartlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.



2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.



3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.



4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.



5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.



6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.



7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.



9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.



10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Ülkemizin ve savunma sanayinin öncü kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde bulunan iş yerlerimizde iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla dinamik organizasyonumuza değer katacak, yenilikçi, öğrenmeye açık ve ortak başarıları birlikte kutlayacak takım arkadaşlarımızla sektördeki öncülüğümüze devam etmek için "Aylık Ücretli (Beyaz Yaka) TMY (Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan) kadrosunda "Çalışan Aday Havuzu" oluşturulacaktır.

Adayların, ilan edilen pozisyonlar için aranan kriterler ile aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuduktan sonra başvurularını yapmalarını önemle rica ederiz.

Aşağıda yer alan pozisyonda belirtilen kriterleri sağlayan adaylar, insan kaynakları ve teknik mülakat süreçlerine tabi tutulacak olup işe alımlar da bu süreçlerde başarılı olan adaylar arasından yapılacaktır.

Ayrıca, adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, bu sürecin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sona erdirilecektir.

GENEL NİTELİKLER

En az lise mezunu olan,



Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralandığına dair askeri hastanelerce verilen sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı,



MS Office programlarında yetkin,



Analitik bakış açısına sahip, takip, koordinasyon ve raporlama kabiliyeti yüksek,



Esnek çalışma saatlerine uygun,



Öğrenme ve değişime açık,



Çözüm ve sonuç odaklı,



Müşteri ve kalite odaklı,



Etkili iletişim ve pozitif duruşa sahip,



Ekip çalışmasına yatkın,



Kaynaklarını etkin kullanan,



Yenilikçi,



Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerinde bulunan işyerlerimizde çalışmak isteyen,



Takım arkadaşları arıyoruz.