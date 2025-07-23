Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

İlgililerin;

1- a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

2- Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların başvuruları sadece online olarak https://ilan.yyu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan, şahsen ve postayla başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe(https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112), e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık mezun belgeleri ile doçentlik belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesini https://ilan.yyu.edu.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

4- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe(https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112), e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık mezun belgeleri ile, adli sicil belgesi, özgeçmiş, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını, fotoğraf, kimlik fotokopisi ve erkek adaylar için askerlik durum belgesini https://ilan.yyu.edu.tradresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul, Konservatuvar ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı/program ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

5- Müracaat edecek adayların "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.

6- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

7- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

9- Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

10- BAŞVURU TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 23/07/2025

SON BAŞVURU TARİHİ : 06/08/2025



