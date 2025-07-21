Ağrı Tahir Belediyesi 1 işçi alacak
Ağrı Tahir Belediyesi 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 25 Temmuz 2025.
AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
TAHİR BELEDİYEBAŞKANLIĞI
Yayınlanma Tarihi: 21.07.2025
Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı
Son Başvuru Tarihi 25.07.2025 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1
Genel Hususlar ve Özel Şartlar
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5
gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki
üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca
hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son
başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü
sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından
sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli
liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi
bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura
çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu
tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden
açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi
ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından
açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura
sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu,
tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı
veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda
ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını
belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden
çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada
yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra
yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru,
tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet
edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi
reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı
ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi
dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru
süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan
adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet
üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri
Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı
yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu
İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
Özel Şartlar:
1-MEB'den yada denkliği kabul edilen Üniversitelerden alınmış "Gassal " belgesi
2-Eleşkirt ilçesinde ikamet etmek