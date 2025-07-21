Kırklareli İl Tarım ve Orman Müd. 2 eski hükümlü ve TMY alacak

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Eski Hükümlü" veya "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir.Türkiye İş KurumuKIRKLARELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜKIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜYayınlanma Tarihi: 21.07.2025Çalışma Şekli Daimi / Tam ZamanlıSon Başvuru Tarihi 25.07.2025 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1Genel Hususlar ve Özel ŞartlarTALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:



1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki eski hükümlü ve/veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin KPSS'ye girmiş olmaları gereklidir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) KPSS'ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1-"Elektrik Teknikeri" İş tanımında yer alan Görev ve İşlem Basamaklarında sayılan işleri yapabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır.

2-İstenilen yaş 18-35 yaşları arasında olmalıdır.

3-T.C. Vatandaşı olmalıdır.

4-İşyeri Kırklareli /Merkez ilçe olarak belirlenmiştir.

5-Öğrenim seviyesi Ön Lisans - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi dallarını kapsayan bölümler olmalıdır.

6- SGK hizmet dökümü ile en az 1 yıl Elektrik Teknikeri olarak çalıştığını belgelemelidir.

7-İlana çıkan işgücü ihtiyacı "Elektrik Teknikeri" olup, SGK işe girişi ile "Sürekli İşçi " Kadro tahsisi yapılacaktır.

8-Kamusal haklardan mahrum bulunmamalıdır.

9-Askerliğini tamamlamış, muaf ya da tecilli olmalıdır.

10-İstenilen belgeler (Nüfus cüzdanı örneği-eğitim durumu belgesi(aslı görüldükten sonra geri verilecektir)-yerleşim yeri belgesi eksiksiz gelecektir. Belgeler kontrol edilerek eksik olan belge varsa mülakat sınavına alınmayacaktır.

11-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük geliri (aylık vs.) almamak.

12-Ataması yapılan bir işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil(tayin) talebinde bulunmayacaktır.

13-Atanmaya hak kazanan ve atanan adayın yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda atamaları iptal edilecektir.

14-Eski Hükümlü belgesi sunulacaktır.

15-B Sınıfı ehliyete sahip olma şartı aranmaktadır.

16- Ağır ve Tehlikeli işlerde çalıştırılabileceğine dair sağlık raporu ibraz edilmelidir.

MÜLAKAT: 01.08.2025 tarihinde saat:10:30 da Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Yapılacaktır.