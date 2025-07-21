Ankara Gıda Kontrol Müd. 3 İşçi alacak

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.



Türkiye İş Kurumu



OSTİM HİZMET MERKEZİ



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma Tarihi: 21.07.2025

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

Son Başvuru Tarihi 25.07.2025 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1

Genel Hususlar ve Özel Şartlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) Sınava Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:



1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim düzeyindeki engelli işçi ilanlarına başvurularda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak kişilerin EKPSS'ye girmiş olmaları gereklidir. EKPSS'ye tabi engelli işçi ilanlarına başvuru yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak başvuru yapacaklarını başvuru esnasında işaretleyerek seçecektir. Başvuru süresi bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

4) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) EKPSS'ye tabi ilanlara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle öncelik belge tarihlerine göre açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan nihai aday listeleri sınav yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) ) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sınavdan önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmuş olmak.

İlana ilişkin evrak teslim tarihi ve bütün duyurular, Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün resmi web sayfasında (https://gidalab.tarimorman.gov.tr/ankara) yapılacak olup ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, SÖZLÜ MÜLAKATA BAŞVURACAKADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. İlana başvuru belgesi

2. Kimlik belgesi aslı ile birlikte 1 adet kimlik fotokopisi

3. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilinir)

4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilnir)

5. Mezuniyet Belgesi

6. İkametgah Belgesi

7. Hijyen Belgesi

Sözlü Mülakat 07/08/2025 tarihinde 14:00-17:30 saatleri arasında Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılacaktır.Herhangi bir değişiklik olması halinde Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü web sayfasından (https://gidalab.tarimorman.gov.tr/ankara) duyurulacaktır.

Türkiye İş Kurumu



OSTİM HİZMET MERKEZİ



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ANKARA GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma Tarihi: 21.07.2025

Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı

Son Başvuru Tarihi 25.07.2025 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 2

Genel Hususlar ve Özel Şartlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:



1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Hijyen Belgesine sahip olmak.

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak.

Açık iş ilan sayısının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

İlana ilişkin kura sonuçları, evrak teslim tarihi, bütün duyurular Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün resmi web sayfasında (https://gidalab.tarimorman.gov.tr/ankara) yapılacak olup ilgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

NİHAİ LİSTEDE YER ALIP, SÖZLÜ MÜLAKATA BAŞVURACAKADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. İlana başvuru belgesi

2. Kimlik belgesi aslı ile birlikte 1 adet kimlik fotokopisi

3. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet sistemi üzerinden alınabilinir)

4. Engelli Sağlık Kurulu Raporu (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilnir)

5. Mezuniyet Belgesi

6. İkametgah Belgesi

7. Hijyen Belgesi

Sözlü Mülakat 07/08/2025 tarihinde 14:00-17:30 saatleri arasında Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılacaktır.Herhangi bir değişiklik olması halinde Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü web sayfasından (https://gidalab.tarimorman.gov.tr/ankara) duyurulacaktır.