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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanı alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 5 Ağustos 2025.

Kaynak : resmi gazete
İlan Giriş : 21 Temmuz 2025 13:54, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2025 13:54
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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanı alacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil belgesi, askerlik durumunu gösteren belge örneğini (erkek adaylar için) başvuru dosyalarına ekleyerek belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlanın, başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de yayımlanması halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayınlanacağı internet sitesi: https://www.etu.edu.tr/dir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

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