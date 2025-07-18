Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

1. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Yabancı ülkelerden aldıkları diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

3.2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

4. Her aşamada (jüri aşamasına kadar) kadro ilanının iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

5. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde https://basvuru.gop.edu.tr/ adresinden online olarak e- Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. (Son başvuru günü mesai bitiminde (saat 17.00) online başvuru sistemi kapatılacaktır.)

6. Tüm başvurular, elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Eksik belgelerle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8. Müracaat edecek adayların sadece bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla kadro ilanına başvuru yapan adayların tüm

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROFESÖR KADROLARI DAİMİ STATÜDE OLUP BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1. Başvurdukları anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek bilgisayar ortamında doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Beyanname (Doçentlik ünvanını aldıktan sonra, bu ünvanı alırken sağladığı Üniversitelerarası Kurul temel alan başvuru koşullarını tekrar sağlamış olduğuna dair beyanname) (Islak imzalı olarak sisteme yüklenecektir.)

3. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik ve doçentlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir) (Başvuru sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya barkodlu e-Devlet çıktısını pdf formatında sisteme yükleyeceklerdir.)

4. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar içindir.)

5. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodlu veya barkodlu çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti) (Başvuru sistemine eklenecektir)

6. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacaktır.)

7. Başlıca araştırma eseri

8. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

9. Bilimsel çalışma ve yayınlar

10. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-Devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

11. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi ile birlikte yüklenecektir.)

12. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

13. Fotoğraf (1 adet vesikalık)

14. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

15. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

DOÇENT KADROLARI DAİMİ STATÜDE OLUP BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN;

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik ve doçentlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir) (Başvuru sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini okunabilecek şekilde pdf formatında sisteme yükleyeceklerdir.)

3. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar içindir.)

4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodlu veya barkodlu çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti) (Başvuru sistemine eklenecektir)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacaktır.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Bilimsel çalışma ve yayınlar

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-Devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

9. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi ile birlikte yüklenecektir.)

10. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

11. Fotoğraf (1 adet vesikalık)

12. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

13. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLAR;

1. Başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçe (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden temin edilecektir. Başvuru sistemi üzerinden indirilerek doldurulacak ve ıslak imzalı şekliyle taranarak sisteme yüklenecektir.)

2. Lisans, yüksek lisans, doktora/uzmanlık/sanatta yeterlik belgeleri (Başvuru sistemi üzerinden eklenecektir) (Başvuru sistemi üzerinden mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini okunabilecek şekilde pdf formatında sisteme yükleyeceklerdir.)

3. Denklik Belgeleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalar içindir.)

4. Yabancı dil belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul edilen belgelerin kontrol kodlu veya barkodlu çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti) (Başvuru sistemine eklenecektir)

5. Puanlama Tablosu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri'ndeki formata uygun) (http://basvuru.gop.edu.tr adresinden dijital olarak doldurulacaktır.)

6. Özgeçmiş ve yayınlar listesi

7. Bilimsel çalışma ve yayınlar

8. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için HİTAP Hizmet Dökümü veya onaylı hizmet belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup e-Devlet sistemi üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

9. Askerlik durum belgesi (Kurum dışından başvuranlardan istenecek olup askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi ile birlikte yüklenecektir.)

10. Tıpta Uzmanlık/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi

11. İlgili alanda çalışma deneyim belgesi (İstenilen ilgili alanda çalıştığını gösterir belgenin aslı, HİTAP hizmet dökümü veya meslek kodunun belirtildiği barkodlu SGK hizmet döküm belgesi)

12. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı

13. Fotoğraf (1 adet vesikalık)

14. Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

15. Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

