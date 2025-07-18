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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 54 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 54 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Ağustos 2025.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 18 Temmuz 2025 09:22, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 09:23
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 54 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımıza bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden çeşitli unvanlarda 54 (ellidört) personel alımı gerçekleştirilecektir.

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