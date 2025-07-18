Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 54 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:



PERSONEL ALIM İLANI



Başkanlığımıza bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 673 üncü maddesi ve 16/11/2022 tarihli ve 32015 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğine istinaden çeşitli unvanlarda 54 (ellidört) personel alımı gerçekleştirilecektir.