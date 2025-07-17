Boğaziçi Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Görevlisi" alınacaktır.

SÜREÇ TAKVİMİ

Yabancı Diller Yüksekokulu Başvuruları için;

Duyuru Başlama Tarihi 17.07.2025

Son Başvuru Tarihi : 31.07.2025

Ön Değerlendirme Tarihi : 04.08.2025

Sözlü Sınav Giriş Tarihi : : 07.08.2025 (İngilizce dili için)

08.08.2025 (Arapça dili için)



Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 12.08.2025 (Sözlü sınavdan en az 60 puan ve üzeri alan adaylar katılabilecektir.)

Sonuç Duyuru Tarihi : 15.08.2025



BÜPAM - Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İleri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları Başvuruları için;

Duyuru Başlama Tarihi : 17.07.2025



Son Başvuru Tarihi : 01.08.2025



Ön Değerlendirme Tarihi : 08.08.2025



Yazılı Sınav Giriş Tarihi : 12.08.2025



Sonuç Duyuru Tarihi : 19.08.2025



Başvuru Tipi : Şahsen / Posta



Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.bogazici.edu.tr



BAŞVURULAR;

Yabancı Diller Yüksekokulu kadroları için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne, BÜPAM - Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İleri Teknolojiler AR-GE Merkez Laboratuvarları kadroları için de Personel Daire Başkanlığı'na yapılacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. İlana başvuru dilekçesi,

2. Kimlik kartı fotokopisi,

3. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' (Başvuru biriminden alınabilir.),

4. Lisans ve Lisansüstü diploma fotokopileri,

5. Resmi transkript (Lisans),

6. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),

7. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

9. İş tecrübesi belgesi.

Başvuru için ''Akademik Görev için Müracaat Formu'' https://bogazici.edu.tr/tr/pages/formlar/343 adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurularak ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.