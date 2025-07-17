Ziraat Bankası yurtdışında çalışacak yerel uzman yardımcısı alacak

ZİRAAT FİNANS GRUBU ULUSLARARASI BANKACILIK OKULU

UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

Bankamız yurt dışı şube/iştiraklerimizde görevlendirilmek üzere Yerel Uzman Yardımcısı işe alım sınavı düzenlenecektir.

İşe alım yapılması planlanan ülkeler: Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Gürcistan, Irak, İngiltere, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan ve Yunanistan.

Uzman Yardımcıları Türkiye'nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu programını tamamladıktan sonra ülkelerinde görevlerine başlatılacaktır.

GENEL HUSUSLAR

Çalışma yeri vatandaşı bulunulan ülke olacaktır. Bu nedenle başvuru esnasında uyruk ve çalışılacak ülke seçimi aynı olacaktır.

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınav ve mülakat Türkçe yapılacaktır.

Yazılı sınav online olarak çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilecek olup, adaylara e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yazılı sınav ve eğitim dili Türkçe olacağından adayların iyi derecede Türkçe bilmesi beklenmektedir. (Okuma,yazma,anlama,konuşma)

Yazılı sınavda başarılı olan adaylarla, ikinci aşama olarak mülakat gerçekleştirilecektir. Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. Başvuru yapılan ülkenin vatandaşı olmak,

2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak),

3. Türkiye ve vatandaşı bulunulan ülke kanunları çerçevesinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,



5. Türkiye ve vatandaşı bulunduğu ülke kanunlarına göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),

7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle (yerel uygulamalar çerçevesinde askerlik hizmeti şartı varsa) askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

8. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Temmuz 2025 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Ekonomi, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Finans Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Adli Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Psikoloji, Mimarlık bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

9. Bankacılık Okulu eğitimi Türkiye'de yapılacağı için eğitim süresince Türkiye'de bulunmasına yönelik yasal veya özel herhangi bir engeli bulunmamak,

Dikkat Edilecek Hususlar:

İşe alınan adaylar kendi ülkelerinde bulunan İştirak veya şubelerde görevlendirilecektir. Bu sınav kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. yurt içi birimlerine ve iştiraklerine işe alım yapılmayacaktır.

Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.

İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.



Yazılı Sınav:

Başvuru sistemi 16.07.2025 tarihi itibarıyla açılacak olup başvuru bitiş tarihi olan 03.08.2025 tarihinden sonra başvurusu uygun bulunan adaylara aşağıdaki soru dağılımı üzerinden online sınav iletilecektir. Bu nedenle başvuru sırasında iletişim bilgilerinin doğru şekilde belirtilmesi büyük önem arz etmektedir. Başvurusu uygun bulunan adaylara sınav tarihine ilişkin bilgi verilecektir.

Yazılı sınav aşağıdaki tabloda belirtilen 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 100 adet ve toplam sınav süresi 120 dakikadır.

Mülakat:

Yazılı sınavda başarılı olan adaylara mülakat tarihine ilişkin duyuru e-posta ile yapılacak olup ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Başvuruda bulunduğu ülkenin uyruğunda bulunmayan, belirtilen kriterlere uygun olmayan veya yanlış beyanda bulunan adaylar sınavda ve/veya mülakatta başarılı olsalar bile başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İşe alım sürecinde oluşabilecek sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

