İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elamanı alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elamanı alacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve
30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim
Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak
öğretim görevlisi alınacaktır. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların,
ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,
2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
3. Özgeçmiş,
4. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi
5. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip adayların, son 5 yıl içinde alınmış
ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) (veya 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin"
ilgili maddelerindeki şartların sağlanması) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri
gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru
için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
İlk başvuru tarihi: 17.07.2025
Son başvuru tarihi: 31.07.2025
Ön değerlendirme tarihi: 05.08.2025 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr//
adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi: 11.08.2025
Sonuç açıklama tarihi: 13.08.2025 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr/ adresinde
yayınlanacaktır.)
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Siyaset Bilimi veya Yakın Doğu Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Orta
Doğu tarihi ve Türk siyasi tarihi alanlarında çalışıyor olmak. Araştırmalarını
saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak. Çok iyi düzeyde ingilizce bilmek,
bu dilde sunum yapabilmek ve bu dilde ders verme deneyimine sahip olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve
30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği"nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen
12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı
ile İhsan Doğramacı Bilkent
Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne öğretim üyesi alınacaktır.
Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile
birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik
belgeleri,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum"
seçeneği işaretlenerek alınabilir)
4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim
faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans
çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı,
5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen
diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul
edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi
Dekanlığından öğrenilebilecektir.
6. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri
olarak gösterir. Adayların, "doçent" unvanını aldıktan veya Türkiye dışında
doçent olarak atandıktan sonra en az beş yıl akademik alanda çalışmış olmaları
gerekir; bu durumda statülerinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanması
gerekir.
FAKÜLTE : Fen Fakültesi
BÖLÜM : Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI : Profesör
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1
ÖZEL KOŞULLAR :
Biyoloji alanında doktora diplomasına sahip olmak. Biyoinformatik ve moleküler
biyoloji alanlarında makaleler yayımlamış olmak. Uluslararası ve ulusal proje
desteklerine sahip olmak. Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoinformatik alanlarında
ders verme deneyimine sahip olmak. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum
ve toplantılarda İngilizce sunum yapabilmek ve ders verebilmek. Yüksek sayıda
doktora ve master öğrencisi yetiştirmiş olmak. Model organizma çalışmalarında
deneyim sahibi olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde ders verebilmek
ve akademik sunum yapabilmek.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara