İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elamanı alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 31. maddesine, 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim görevlisi alınacaktır. Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,



2. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,



3. Özgeçmiş,



4. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi



5. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip adayların, son 5 yıl içinde alınmış ALES (en az 70) ve YDS (en az 85) (veya 23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin" ilgili maddelerindeki şartların sağlanması) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



İlk başvuru tarihi: 17.07.2025



Son başvuru tarihi: 31.07.2025



Ön değerlendirme tarihi: 05.08.2025 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr// adresinde yayınlanacaktır.)



Giriş sınav tarihi: 11.08.2025



Sonuç açıklama tarihi: 13.08.2025 (Sonuçlar https://pols.bilkent.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.)



FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



BÖLÜM: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Öğretim Görevlisi



ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Siyaset Bilimi veya Yakın Doğu Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Orta Doğu tarihi ve Türk siyasi tarihi alanlarında çalışıyor olmak. Araştırmalarını saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak. Çok iyi düzeyde ingilizce bilmek, bu dilde sunum yapabilmek ve bu dilde ders verme deneyimine sahip olmak.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara



İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent

Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'ne öğretim üyesi alınacaktır.



Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri,



2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,



3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)



4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı,



5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilecektir.



6. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir. Adayların, "doçent" unvanını aldıktan veya Türkiye dışında doçent olarak atandıktan sonra en az beş yıl akademik alanda çalışmış olmaları gerekir; bu durumda statülerinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanması gerekir.



FAKÜLTE : Fen Fakültesi



BÖLÜM : Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI : Profesör



ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1



ÖZEL KOŞULLAR :

Biyoloji alanında doktora diplomasına sahip olmak. Biyoinformatik ve moleküler biyoloji alanlarında makaleler yayımlamış olmak. Uluslararası ve ulusal proje desteklerine sahip olmak. Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyoinformatik alanlarında ders verme deneyimine sahip olmak. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve toplantılarda İngilizce sunum yapabilmek ve ders verebilmek. Yüksek sayıda doktora ve master öğrencisi yetiştirmiş olmak. Model organizma çalışmalarında deneyim sahibi olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde ders verebilmek ve akademik sunum yapabilmek.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara