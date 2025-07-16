İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihii 30 Temmuz 2025.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve
30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını
düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum"
seçeneği işaretlenerek alınabilir)
4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,
5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen
diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) Sonuç Belgesini (en az 80 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE : Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
BÖLÜM : Müzik Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI : Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1
ÖZEL KOŞULLAR : Uluslararası festivallerde solo ve oda müziği konserleri vermiş
ve yaylı çalgılar alanında albüm ve kayıt projelerinde yer almış olmak. Üniversite
düzeyinde en az 5 sene keman, orkestra repertuvarı ve oda müziği dersleri verme
deneyimine sahip olmak. Bir yüksek öğretim kurumunda idarecilik deneyimi olması.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları
Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara