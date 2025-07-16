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Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025.

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 16 Temmuz 2025 09:16, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 09:18
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Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru başlangıç tarihi : 16.07.2025

Son başvuru tarihi : 31.07.2025

Ön değerlendirme açıklama tarihi : 08.08.2025

Giriş sınavı tarihi : 13.08.2025

Sonuç açıklama tarihi : 18.08.2025

Sonuçların açıklanacağı internet sitesi : www.deu.edu.tr"

Başvuruda bulunacakların ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihi ile son başvuru tarihi arasında ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ALES'ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

ÖZEL ŞARTLAR

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe

Özgeçmiş

Öğrenim belgesi (e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.)

Transkript

ALES belgesi"

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(*) Belirtilen Meslek Yüksekokulu programına ait kadro ilanına başvurularda ALES (SAY) puan türü kullanılacaktır.

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