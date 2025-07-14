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Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans ilanı

İlan Giriş : 14 Temmuz 2025 15:55, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 15:55
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Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans ilanı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Anabilim/Anasanat dalları programlarına lisansüstü eğitim için öğrenci alımına yönelik; takvim, başvuru koşulları, başvuru şekli, program kontenjanları ve açıklamaları (şartları) ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

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