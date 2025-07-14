Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans ilanı
İlan Giriş : 14 Temmuz 2025 15:55, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 15:55
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2025-2026 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Anabilim/Anasanat dalları programlarına lisansüstü
eğitim için öğrenci alımına yönelik; takvim, başvuru koşulları, başvuru şekli,
program kontenjanları ve açıklamaları (şartları) ile ilgili detaylı bilgiler
aşağıda sunulmuştur.
BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ