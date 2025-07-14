Afyon Kocatepe Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Yüksek Lisans ilanı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ



2025-2026 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Anabilim/Anasanat dalları programlarına lisansüstü eğitim için öğrenci alımına yönelik; takvim, başvuru koşulları, başvuru şekli, program kontenjanları ve açıklamaları (şartları) ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.



BAŞVURU, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

Detaylı bilgi için tıklayınız..

