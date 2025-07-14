Ankara İl Sağlık Müd. 22 Eski Hükümlü ve TMY işçi alacak

Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Eski Hükümlü" veya "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar başvurabilir.



Türkiye İş Kurumu



ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ



ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Yayınlanma Tarihi: 14.07.2025



Çalışma Şekli Daimi / Deneme Süreli



Son Başvuru Tarihi 18.07.2025

İşveren Statüsü Kamu

Pozisyon 22



Genel Hususlar ve Özel Şartlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:



A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:



1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.



2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.



3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.



4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.



5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.



6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.



7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana işverence davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.



9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.



10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

1. 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca İl Sağlık Müdürlüğü Sosyalleştirme Bölgesinde istihdam edilmek üzere Eski Hükümlü/TMY statüsünde Sürekli İşçi kadro unvanında Temizlik Görevlisi mesleğinde alım yapılacaktır.

2. Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

3. Alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır..

4. Eski hükümlülerden kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili KHK ve/veya disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

5. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

6. İlan edilen sürekli işçi kadrosuna başvuran adayların listesi, İŞKUR tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler İl Sağlık Müdürlüklerince kura ile belirlenecektir.

Sınava alınacak asıl adayların listesi;

a) İŞKUR'un gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısın) dört katı,

b) Öncelik hakkına sahip olarak İŞKUR tarafından gönderilenler arasından, açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısın) dört katı,

olarak noter huzurunda kura çekimi sonucu ayrı ayrı belirlenecektir.

Kura ile ayrıca, açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısın) üç katı oranında da ayrı ayrı yedek listeler belirlenecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilenlerden talep şartlarına uygun adaylardan başvuranların tamamı öncelik hakkı sahiplerine ilişkin listelere dahil edilir.

Noter huzurunda kura çekiminde; önce asıl adaylar için çekilişe başlanacaktır, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar için yedek sırası belirtilerek çekiliş tamamlanacaktır.

Kura ile belirlenen sınava alınacak asıl ve yedek aday listeleri, İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde yayımlanacaktır.

7. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, sınav işlemleri ile atamaya ilişkin bilgi ve belgeler İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8. Kura usulü ile belirlenen sınava alınacak adaylar (asıl ve yedek adaylar), başvuru belgelerini İl Sağlık Müdürlüğüne belirtilen tarihler arasında teslim edeceklerdir.

9. Sınava alınacak adayların başvuru belgelerinin teslim alınması, belgelerinin incelenmesi ve sınav işlemleri İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülecektir.

10. Uygulanacak sınavın yöntemi; "Sözlü Sınav" olup ölçme ve değerlendirme ise adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerle yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye uygun olarak yapılacaktır.

11. Sınava katılacak adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri ile sınav sonuçları İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir. Yapılan ilanlar tebliğ yerine geçmiş sayılarak ilgililerin adreslerine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

12. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacak, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

Ancak, başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; Sağlık Bakanlığına bağlı işyerinde iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen işçinin ya da malul kalanların eş ve çocuklarına, yaşı büyük olana yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulunca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

13. Sınav kurulunca, öncelikli gönderme hakkına sahip olanlar da dahil edilerek tüm adayların sınav sonuçlarına göre başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.

14. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini, sınav kuruluna sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı olarak verebilecektir..

15. İtiraz eden adayların değerlendirme sonuçları ile sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinde yayımlanacaktır.

16. Sözlü sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri, il sağlık müdürlüklerince alınacaktır. Başvurular, şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

17. Sözlü sınav sonucu atamaya hak kazanan adaylardan atamaya esas başvuru belgelerini atama işlemlerine ilişkin ilanda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak teslim etmeyen veya ataması yapılıp tebliğ edildikten sonra mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile kendi isteğiyle göreve başlamak istemeyenlerin, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanlar ile göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların ve mevzuatı gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sözlü sınav sonucuna göre belirlenen yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan belirtilen süre içerisinde aynı usule göre atama işlemleri yapılabilecektir.

18. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Ataması yapılsa dahi işlemleri iptal edilecektir.

19. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlatılmış olanların sözleşmeleri feshedilecektir.

20. Adayların, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını "Sağlık Raporu" ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Tek hekim raporu da kabul edilecektir.

21. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

22. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucunda atama işlemi yönünden bir engeli bulunanların atamaları yapılmayacaktır.

23. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır).

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak.

Eski hükümlü; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan "Eski Hükümlü Belgesi" ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan; 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan "Sağlık Raporu" ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren "Komutanlık Yazısı" ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

5. İlan başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.(14/07/1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir.)

6. Başvurulan meslek için ilköğretim kurumlarının birinden (5 yıllık ilkokul mezunu, 8 yıllık ilköğretim okulundan 6., 7. ve 8. sınıfı terk edenler ile yetişkinler II. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar da dahil) veya ortaöğretim kurumlarının birinden veya önlisans programlarının birinden veya lisans bölümlerinin birinden ilan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

7. Adayların, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını "Sağlık Raporu" ile belgelemek. Tek hekim raporu da kabul edilecektir. (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

8. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

9. Başvurulan meslek için istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

*** Bütün duyurular https://ankaraism.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır.