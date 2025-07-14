Mersin Gıda Kontrol Labratuvar Müd. engelli işçi alacak

Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir.



Türkiye İş Kurumu



MERSİN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (MERSİN GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜ DÜRLÜĞÜ)



Yayınlanma Tarihi: 14.07.2025



Çalışma Şekli Daimi / Tam Zamanlı



Son Başvuru Tarihi 18.07.2025 İşveren Statüsü Kamu Pozisyon 1



Genel Hususlar ve Özel Şartlar



TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.



2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.



3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.



4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.



5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.



6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.



7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.



9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) kayıtlı olan yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde yerleşim yeri adresini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. Adres değişikliklerinde adayların e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda kayıtlı olan taşınma tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunu İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.



10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanun'un 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda Kura ve sözlü mülakat yöntemiyle "sürekli işçi (laboratuvar temizlik işçisi)" alınacaktır.

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Yukarıda belirtilen süre içinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından liste halinde Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne iletilecektir.

5. Başvuru yapan adaylar 28-29 Temmuz 2025 tarihinde Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne evrak teslimi yapacaklardır.

6. Evrakları eksiksiz teslim edenler arasında Gazi Mahallesi 1314 Sokak No:9 Yenişehir / MERSİN adresinde bulunan Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00'da Kura yapılacaktır.

7. Başvuru evraklarında eksiklik tespit edilen, başvuru niteliklerini taşımayan, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunan adaylar sözlü mülakata alınmayacaktır.

8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

9. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

10.Müdürlüğümüzde hali hazırda görevli işçi personel dönüşümlü olarak ithalat-ihracat kapsamında alınan 2 - 20 kg ağırlığındaki numunelerin taşınması ve numunelerin öğütülerek homojenize edilmesi, öğütücülerin, laboratuvar malzemelerinin, analizlerde kullanılan alet-ekipmanların temizliği ve sterilizasyonu, hizmet binası ofislerinin, koridorların, laboratuvar birimlerinin temizliği, hizmet binası çevresinin temizliği, bahçe düzenlemesi, evsel atıkların, tıbbi atıkların ve kimyasal atıkların sınıflarına göre ayrılması ve özelliklerine göre toplama alanlarına nakli gibi hususlarda görev yapmakta olup, bu kapsamda alımı yapılacak işçi personel de bahsi geçen konularda görevlendirilecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 18 - 35 yaş aralığında olmak.

2- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

3- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

4- Engellilik raporu en az %40 olmak,

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) (5) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/20152015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

9- Başvuran adaylar Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

SÖZLÜ MÜLAKATA KATILMA İŞLEMİ İÇİN EVRAK KONTROLÜ YAPILMAK ÜZERE ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK' den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)

8. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet çıktısı)

9. Müracaat tarihinden itibaren son 1 ay içerisinde Mersin ili Merkez İlçeleri (Yenişehir, Akdeniz, Toroslar veya Mezitli) sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge. Adaylardan ayrıntılı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)

10. Başvuru yapan adaylar, istenilen belgeleri şahsen teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

ATAMA İŞLEMLERİ

1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

2. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

3. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

4. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Yürütülecek mesleğin gereği olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işyeri Tehlikeli sınıfta olduğundan duyma engeli, iki gözü görme engeli, iki elini kullanma engeli, iki bacağını kullanma engeli, zihinsel ve davranışsal bozukluklar ile ruh hastalıkları engeli bulunmaması gerekmektedir.



2. Laboratuvar ortamındaki kimyasal maddeler ve gazlar nedeni ile alerji, astım, bronşit, koah gibi rahatsızlıkları bulunmaması gerekmektedir.



3. Başvuran adaylarda talebin ilanından itibaren son 1 ay içerisinde Mersin ili Merkez İlçeleri (Yenişehir, Akdeniz, Toroslar veya Mezitli) sınırları içerisinde ikamet ediyor olma şartını taşıması gerekmektedir.