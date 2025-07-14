Işık Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Işık Üniversitesi öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2025.
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Temmuz 2025 11:54, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 11:55
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği' nin" ilgili maddeleri uyarınca
Öğretim Görevlisi alınacaktır.
İlan Tarihi : 14.07.2025