Işık Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği' nin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.



İlan Tarihi : 14.07.2025



