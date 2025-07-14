İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,



2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,



3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)



4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,



5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



FAKÜLTE: İşletme Fakültesi



BÖLÜM: İşletme Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi



ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Varlık Fiyatlandırması, Kurumsal Finans ve Davranışsal Finans alanlarında araştırmalar yapmak ve bu alanlardaki önemli dergilerde yayınlar yapmış olmak. Alanında önde gelen dünya üniversitelerinde araştırma deneyimine sahip olmak, bu konularda dersler vermek ve araştırma destekleri almak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek, bu dilde ders verebilmek ve akademik sunum yapabilmek.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı



06800, Bilkent Ankara





İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:



ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI



2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.



Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:



1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,



2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,



3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)



4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,



5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.



İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.



FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi



BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü



AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi



ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1



ÖZEL KOŞULLAR:

Mimarlık ya da ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak. Doktora sonrasında, yurt dışında en az bir yıl süreyle araştırmacı olarak görev yapmış olmak.



Mimari aydınlatma konularında araştırmalarını uluslararası indeksler tarafından taranan saygın bilimsel hakemli dergilerde ingilizce yayınlamış olmak, bu konularda uluslararası araştırma projelerinde aktif olarak yer almış olmak. Yukarıda belirtilen konularda lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ileri seviyede İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.



BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara