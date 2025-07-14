İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim elemanı alacak. Son başvuru tarihi 27 Temmuz 2025.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarihli ve
30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını
düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü'ne
tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum"
seçeneği işaretlenerek alınabilir)
4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,
5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen
diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü
posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul
edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İşletme
Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
BÖLÜM: İşletme Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Varlık Fiyatlandırması, Kurumsal Finans ve Davranışsal Finans alanlarında araştırmalar
yapmak ve bu alanlardaki önemli dergilerde yayınlar yapmış olmak. Alanında önde
gelen dünya üniversitelerinde araştırma deneyimine sahip olmak, bu konularda
dersler vermek ve araştırma destekleri almak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek,
bu dilde ders verebilmek ve akademik sunum yapabilmek.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı
06800, Bilkent Ankara
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarihli ve
30449 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını
düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak
kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak
öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri
ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,
3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum"
seçeneği işaretlenerek alınabilir)
4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış
bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,
5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen
diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir.
İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler
ve diğer tamamlayıcı bilgiler Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Dekanlığından öğrenilebilir.
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
BÖLÜM: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
AKADEMİK ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL KOŞULLAR:
Mimarlık ya da ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak. Doktora sonrasında,
yurt dışında en az bir yıl süreyle araştırmacı olarak görev yapmış olmak.
Mimari aydınlatma konularında araştırmalarını uluslararası indeksler tarafından
taranan saygın bilimsel hakemli dergilerde ingilizce yayınlamış olmak, bu konularda
uluslararası araştırma projelerinde aktif olarak yer almış olmak. Yukarıda belirtilen
konularda lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ileri seviyede İngilizce ders verme
deneyimine sahip olmak.
BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara