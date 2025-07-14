Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak. Son başvuru tarihi 28 Temmuz 2025.
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi
alınacaktır.
Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden
Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel
Daire Başkanlığı'nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657
sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı
Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış
olması şarttır.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ;
BAŞVURU ŞARTLARI
- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları anabilim
dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek
lisans, doktora diploma/belgelerinin onaylı örneğini, üniversitemiz kriterlerine
göre Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından en az 55 puan aldıklarına ilişkin yabancı
dil belgelerini, 2 adet fotoğraf, hizmet cetveli (halen üniversitemiz dışında
kamu kurumunda çalışanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir), Akademik Etkinlik
Değerlendirme Formu (form ve istenen diğer belgelerin birer örneği ayrıca yayın
dosyalarına da konacaktır), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir)
takım basılı dosya + dosyadaki belgelerin aktarıldığı 4 (dört) adet usb bellek
ile birlikte ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir.
Süresi içinde yapılamayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile internet
üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. Kimlik Numarası, yazışma adresi, e-posta adresi ile telefon numaralarını bildirmeleri gereklidir. İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.