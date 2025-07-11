İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50.d maddesine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" maddelerine uygun olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile

birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diploma fotokopileri,

2. Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans ile devam etmekte olduğu doktora programlarına ait transkriptlerin asılları,

3. Halen öğrenim gördüğü doktora programına ilişkin öğrenci belgesi,

4. Nüfus cüzdanı, erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

5. Özgeçmiş,

6. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi,

7. Türk uyruklu adaylardan lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 80), yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için ALES Sayısal (en az 70); yabancı uyruklu tüm doktora öğrencileri için GRE Sayısal (en az 157); tüm doktora öğrencileri için YDS-İngilizce (en az 80) veya TOEFL (en az 96) belgeleri ile bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.