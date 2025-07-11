Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 10 Sözleşmeli personel alacak

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden;

Sözleşmeli Personel (4/B) Alım İlanı (2025/1)

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli personel alınacaktır.

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GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayların, 14 Temmuz 2024, 01 Eylül 2024 ve 15 Eylül 2024 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2024-KPSS Lisans, 2024-Önlisans, 2024-Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları KPSSP94, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

5- "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ya da arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

6- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Başvuran adayların ilanda belirtilen görev tanımlarındaki görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

8- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)

9- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

10- Adaylar başvuru şartları arasında istenilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve MEB Onaylı Hijyen Belgesine ilanın yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir.

11- e-Devlet Kapısından alınan karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğrulaması yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Kurumumuzda normal mesai saatleri 08.30-17.30 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların istihdama hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

13- İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlar arası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

BÜRO PERSONELİ GÖREV TANIMI:

-Üniversitemiz birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) GÖREV TANIMI:

-Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb. hizmetleri yerine getirmek,

-Kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,

-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,

-Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,

-Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,

-Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,

-Aynaları ve muslukları silmek,

-Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,

-Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,

-Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,

-Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları yapmak, çay vb. içecek ve yiyeceklerin ikram servisini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

-Bu pozisyonda istihdam edilecekler ilanda belirtilen görevlerin yanında 657 sayılı Kanunda tesis edilen yardımcı hizmetler sınıfına giren "hizmetli" kadrosuna ait görevleri (Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım ve taşıma vb.) tamamını yürütecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını, ilanda belirtilen başvuru başlangıç tarihinden itibaren başvuru bitiş tarihinin mesai bitimi olan 17:30'a kadar Üniversitemiz https://basvuru.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde e-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istedikleri kadroyu seçip gerekli alanları tam ve eksiksiz doldurarak sistem tarafından oluşturulan Başvuru Formunu çıktı alıp imzaladıktan sonra ilan metninde yer alan BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER ile birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine başvuru süresi içerisinde (Başvuru tarihinin son günü mesai saati bitimine saat 17:30'a

kadar) şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.İlan süresi içerisinde başvuruda güncelleme yapılabilecek olup belge teslimi yapıldıktan sonra yapılan güncellemeler sonrası tekrar belge teslim edilmesi gerekmektedir. Tüm sorumluluk adaylara aittir. (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb.)Adayların çevrimiçi başvuruyu tamamladıktan sonra Çevrimiçi başvuru yapan ancak başvuru formunu ve eklerini elden teslim etmeyen veya postayla gönderen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2- Gerçeğe aykırı belge yükleyen, verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir.

3- Üniversitemiz gerekli görmesi halinde ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkında sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.2024 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan sıralamasına, KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (İstenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinde (www.isparta.edu.tr) yayımlanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

2- İlan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

3- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.