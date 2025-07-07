Anadolu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ilanda belirtilen özel şartları taşıyan Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- Son 5 yıl içinde yapılan ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Öğr. Gör. kadroları için mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan)

ÖZEL ŞARTLAR

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYET

- Yükseköğretim kurumlarında bu ünvanlarda çalışmış veya çalışmakta olanlar ile doktora/sanatta yeterliğini tamamlamış olanlar ve Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar merkezi sınav ALES'ten muaftır.

- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular; https://basvuru.anadolu.edu.tr adresine "yalnızca internet üzerinden" yapılacaktır. İlanda istenen şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

BAŞVURUDA YÜKLENECEK EK BELGELER

1.Lisans transkript örneği

2.Özgeçmiş

3.Askerlik durum belgesi

4.Hizmet belgesi (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan veya çalışmış olanlar için)

5.Özel şartlarda istenen alanlarda çalışma ve tecrübe belgesi (SGK Hizmet Dökümü)

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