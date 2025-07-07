Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 2 sözleşmeli personel alacak

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA): SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR

AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik verilerin bulunduğu kamu kurumlarında veya en az 1.000 iç kullanıcı ya da 5.000 dış kullanıcıya hizmet veren özel sektör sistem merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

2. Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

3. Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, Group Policy, WSUS, SCCM, Failover Cluster yapıları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4. Microsoft Exchange Server kurulumu, yapılandırması ve sorun giderme süreçlerinde deneyimli olmak,

5. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak; özellikle VMware veya Hyper-V platformlarında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimi bulunmak,

6. PowerShell veya benzeri otomasyon/scripting dillerine hakim olmak,

7. Uygulama sunucuları (özellikle IIS) kurulumu, yapılandırması ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

8. Veri depolama ve SAN cihazları yönetimi konusunda deneyimli olmak; bu sistemleri mevcut altyapılarla entegre edebilmek,

9. Yedekleme altyapıları kurulumu, yönetimi ve sorun giderme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

10. Replikasyon, iş sürekliliği ve felaketten kurtarma senaryoları üzerine bilgi sahibi olmak,

11. Geniş alan ağları (WAN) ve yerel alan ağları (LAN) fiziksel kablolama konusunda bilgi sahibi olmak,

12. LAN, WAN, WLAN, VPN, DHCP, DNS, Proxy, IEEE 802.1x, SSL, dinamik yönlendirme protokolleri gibi teknolojiler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

13. Ağ yönetimi, izleme ve raporlama konularında deneyimli olmak,

14. Backbone (omurga) ve edge (kenar) switch kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

15. Routing, switching ve wireless yapılandırmalarında pratik deneyime sahip olmak,

16. Network Monitoring araçlarının (örn. Zabbix, PRTG, Grafana vb.) kurulumu, yönetimi ve raporlamasında tecrübeli olmak,

17. Bilgi güvenliği, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

1. Aşağıdaki Microsoft sertifikalarından en az birine sahip olmak:

o MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)

o MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert)

o Microsoft Certified: Azure Fundamentals

o Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

2. Linux LPIC-1 veya LPIC-2 sertifikasına sahip olmak,

3. CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak,

4. VMware Certified Associate, Professional veya Advanced Professional düzeylerinde sertifikalardan birine sahip olmak,

5. Ağ cihazlarının güvenliği ve sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

6. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve ITIL (Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında ya da en az 1.000 iç kullanıcı veya 5.000 dış kullanıcısı bulunan özel sektör sistem merkezlerinde en az 3 yıl çalıştığını belgelemek,

2. Güvenlik Duvarı (Firewall), Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IDS/IPS), Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF), E-posta Güvenliği, Ağ Erişim Kontrolü, Yük Dengeleme (Load Balancing), SSL Şifreleme ve DDoS saldırı önleme sistemleri hakkında iyi düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3. Merkezi log yönetimi ve SIEM (Security Information and Event Management) sistemlerinin kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak; siber olayların tespiti için korelasyon yönetimi gerçekleştirebilecek tecrübeye sahip olmak,

4. Penetrasyon (sızma) ve zafiyet testleri konularında tecrübeli olmak,

5. Sanallaştırma teknolojilerinin (VMware, Hyper-V vb.) güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6. Yazılım ve veritabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Güncel siber saldırı türleri ve saldırı amaçlı araçların kullanımı konusunda yetkin olmak,

8. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı yazılım analizi yapabilmek,

9. Ağ güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve ağ penetrasyon testi uygulama becerisine sahip olmak,

10. Son kullanıcı güvenliği ve son kullanıcı cihazlarının (antivirüs, uç nokta koruma sistemleri vb.) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

11. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojileri ve ilgili donanımlar konusunda deneyim sahibi olmak,

12. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) süreçleri, yönetimi ve dokümantasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

1. Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

o GIAC Penetration Tester (GPEN)

o GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)

o Licensed Penetration Tester (LPT)

o Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

2. Fortinet NSE-4 (Network Security Professional) sertifikasına sahip olmak,

3. Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimini aldığını belgelemek,

4. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı eğitimi sertifikasına sahip olmak

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Adaylar başvurularını, 14/07/2025 - 01/08/2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinde TİKA Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

b) İlanda belirtilen süre içinde yapılmayan, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve nüfus bilgilerine dair veriler başvuru esnasında e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (e-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir).

c) Genel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler).

e) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen bilgi ve belgeler.

f) Mesleki çalışma süresi ile mesleki tecrübe şartına ilişkin belgeler.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30'unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır. (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanlarını 70 olarak, geçerli yabancı dil puanı bulunmayanların yabancı dil puanları (0) olarak değerlendirilecektir.)

b) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

c) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi "www.tika.gov.tr" internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarak yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı/kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı mülakat 18/08/2025 - 22/08/2025 tarihlerinde Başkanlığın, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Anadolu Meydanı No:140 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacak olup; mülakat tarihinde erteleme olması durumunda bu durum "www.tika.gov.tr" adresinde ilan edilecektir.

e) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

f) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü ve uygulamalı mülakat tarihlerinde Başkanlık değişiklik yapma hakkına sahiptir. Adayların www.tika.gov.tr adresini takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve asil sayısı kadar yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.tika.gov.tr) ilan edilecektir. Sınava giren adaylar e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Adaylar ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

b) Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

VII. SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

SİSTEM VE AĞ UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanının 2 katına kadar

VIII. DİĞER HUSUSLAR

a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

b) Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı bulunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

c) Sisteme yüklenen tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlık tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır.

Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

d) Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 939 70 70 -73 - 75 numaralı telefonları aranarak alınabilir.

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