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İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 21 temmuz 2025

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 07 Temmuz 2025 00:40, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2025 02:36
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

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DİĞER ŞARTLAR:

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3-Başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf. Ayrıca yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 7 adet USB Bellek içinde başvuru dosyası, Doçent kadrosu için 5 adet USB Bellek içinde başvuru dosyası,

4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına / Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 22.07.2025'dir.

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