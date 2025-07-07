Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

SINAV TAKVİMİ:

İlan Yayım Tarihi : 07.07.2025

Başvuru Başlangıç Tarihi : 07.07.2025

Son Başvuru Tarihi : 22.07.2025

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi : 31.07.2025

Giriş Sınavı Tarihi : 04.08.2025

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama : 07.08.2025

Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Formu

2- ALES Sonuç Belgesi (Sonuç Kontrol Kodlu)

3- Yabancı Dil Sonuç Belgesi

4- Özgeçmiş

5- Mezuniyet Belgesi ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge)

6- Lisans Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içinde alınan karekodlu belge)

7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (1 adet)

10- Kamuda çalışanlar için onaylı hizmet belgesi, özelde çalışanlar için SGK dökümü veya onaylı döküm belgesi

11- Başvurulan kadroda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katlılım belgesi/ sertifika

12- Bilimsel Yayınlar (Varsa)

MUAFİYET:

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, anılan yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

AÇIKLAMALAR:

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın İLGİLİ YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜKLERİNE/REKTÖRLÜĞE ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA başvuru yapabileceklerdir. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı

tebligat yapılmaz.

4- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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