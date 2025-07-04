Gazi Üniversitesi 208 sözleşmeli personel alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4. maddesinin (B) fıkrasına gore istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2. maddenin (b) bendi uyarınca göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 208 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır

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BAŞVURU ÇEKİ t. VFRt VF ZAMAS

Adaylar başvurularını (M.07.2025 - 18.07.2025 tarihleri arasında c-Dcvlct Kapısı üzerinden Gazi Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (hııps. iscalimkariycrkapisi.cbiko.gov.ır) ınternet adresi üzerinden gerçekleştirecektir.

Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir

Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

B\ŞM RULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. SOM ÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

İlanda belirlilen tüm yanlan sağlayanlar anısından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır Bunların da eşil olması durumunda kura usulu ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

KPSS'dc yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz Pozisyon için belirtilen son haşvimi tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şanlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan sureci sonunda sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (On Beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında (www.pcrs Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecek Evraklar - Nüfus Cüzdanı (Aslı ve Fotokopisi) - 2024 KPSS Sonuç Belgesi / hm* SQnuc.osytn.gov.tr

- Adlı Sicil Kaydı(E-DevJetten alınabilir.)* https: vvw-w.iiirkiyc.gov,tradiı-sıcıl»kaydı

- Nüfus Kayıt Örneği (F Dev leticn alınabilir.) / hıtpş www turkiyç gpv tr nvi-nufıts-kayiı-orncgi-bclgcşi-sorgulama

- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (E-Dcvlctten alınabilir.). htlps www turkıyc gov lr sgk-tcscıl-vc-hızmct-dokumu

. Diploma ya da Mezun Belgesi (E-Dev İçilen alınabilir.) / hltps;//www.turkiyc.gov .tr 'yuksckogrctim-mczun-bclgcsi-sorgulanıa

- I Adet Fotoğraf

* Erkek adaylar için askerlik belgesi

. Tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya Üniversitelerin Tıp Fakültesi hastanelerinden görevini yapmaya engel teşkil etmediğini gösteren sağlık kurulu raporu.

(Raporda başvurulan pozisyonda çalışmasına engelin bulunmadığı belirtilecektir. Örnek "Destek Personeli olarak çalışmasında engeli bulunmamakladır ")

. Destek Personeli (Aşçı) pozisyonu için emek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek (Sağlık kurulu raporu-heyet raporu karar bölümünde "Sağlık yönünden Aşçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur." ibaresi bulunmalıdır.)

. Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri 26 ve 27 numaralı pozisyonlar) pozisyonu için emek üretim alanında mesleği ifasına engel olacak bulaşıcı veya herhangi başka bir hastalığın bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek (Sağlık kurulu raporu-heyes raporu, karar bölümünde "Sağlık yönünden Bulaşıkçı olarak çalışmasında herhangi bir sakınca yoktur " ibaresi bulunmalıdır )

İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şanları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar puan sıralamasına göre çağırılacaktır

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde adaylar sözleşme yapmaya davet edilecektir.

Tüm pozisyonlar için Rektörlük tatarından gerekli görüldüğü hallerde görev yerlerinde değişiklik yapılabilecektir

Gerçeğe aykırı belge v erenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

Üniversitemiz, ilanın herhangi bir aşamasında, ilanda veya ilan edilen her pozisyonda iptal ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir

İlana ilişkin butun süreçler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfası t vyvvyy^pçnonçljıazLçdujr) adresinden duyurulacak olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Adaylardan sisteme yüklenen belgelerin asıllan gerekli görülmesi halinde istenebilecektir.

Adayların Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan sürecinde başvurularının durumunu takıp etmeleri gerekmektedir

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından başvuru evrakları kontrole tabı tutulacak ve eksik, yanlış, hatalı vey a doğrulaması yapılamayan belge yüklenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru reddedilecektir.

Yükleneli belgelerdeki yanlışlıklar ile eksikliklerden: başvurunun laıııanılamp/lamamlanmadiğı ve oaaylanıp/unaylanmadığından adaylar sorumlu olacaktır. Başvuruyu sonlandırmak verilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları. Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile sorgulanacak olup tercih edilen pozisyonda istenen öğrenim mezuniyet durumu ile uygun olmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

Adaşların KPSS puan turu, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan turu ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların 5188 sayılı özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun*un 10'uncu maddesinde yer alan şartlan taşıyor olması ve Korama ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığını belgelendirmesi gerekmektedir.

SORU VE YARDIM İÇİN:

İş ve işlemlerin aksamaması adına tüm somlar ve yardım için lütfen c-posla adresimizden bizimle iletişime geçiniz E-posiM: pcısotıehı gazı cdu lı

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