Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ UÇAK KONTROL MAKİNİSTİ ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 2 (iki) Uçak Kontrol Makinisti alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2. Başvuru yapılacak ünvan ile aynı ünvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

4. Arşiv araştırması sonucunda Uçak Kontrol Makinisti olarak çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

SÖZLEŞMELİ UÇAK KONTROL MAKİNİSTİ (B1.1) POZİSYONU İÇİN

1. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak.

2. Sınav tarihi itibari ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak ve lisansa "B1.1" kategorisinde herhangi bir uçak tipinin işli olması.

3. Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden en az A2 seviyesinde puan almış olmak.

4. Bu pozisyona yerleşemeyen adaylar Uçak Kontrol Makinisti (B1.1 ve/veya B2) pozisyonunda da değerlendirmeye alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ UÇAK KONTROL MAKİNİSTİ (B1.1 VE/VEYA B2) POZİSYONU İÇİN

1. Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde-Motor ve Uçak Gövde-Motor Bakım, Havacılık Elektrik ve Elektroniği) mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak.

2. Sınav tarihi itibari ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-66 hava aracı bakım personeli lisansına sahip olmak ve lisansın "B1.1 ve/veya B2" kategorisi açık olması ve/veya lisansa "B1.1" kategorisinde herhangi bir uçak tipinin işli olması.

3. Sınav tarihi itibari ile geçerliliği bulunan; SHGM SHT-66-L-HS talimatı uyarınca gerçekleştirilen İngilizce dil sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 50 (elli) almış olmak ya da CEFR (Common European Framework of Reference of Languages) İngilizce yeterlilik seviyelerinden en az A2 seviyesinde puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE YERİ

1. Başvurular, 21.07.2025 - 25.07.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri ve eğitim bilgileri e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

3. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini ve özel şartlarda belirtilen diğer belgeleri pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, yeri ve tarihi (www.tkgm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı resmi kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

3. Sınav sonucunda yapılacak olan puan sıralamasına göre 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul edilecektir. En yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarı puan sırasına göre atama yapılacak olup, puan eşitliği halinde doğum tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

4. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının sonradan anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi, atandığı halde göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra istifa etmesi halinde atama yapılmak üzere; asil aday sayısının iki katı yedek aday belirlenecektir.

5. Sınav sonuçları ve ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler www.tkgm.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVI KAZANAN ADAYLARIN ATANMASI:

1. Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan atama evrakları alındıktan sonra arşiv araştırması yapılacaktır.

2. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden verilen yeni tarihli sağlık kurulu raporu istenilecektir. Bu ilana başvuran adaylar 7/24 zaman esasına göre ülke genelinde çalışmayı, ulusal ve uluslararası tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

3. Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLETİŞİM

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Personel Dairesi Başkanlığı

Etlik Hizmet Binası Ayvalı Mahallesi Afra Cad.No:1A Keçiören / ANKARA

Tel : 0 (312) 5514517 - 5514716 - 5514484

Web : www.tkgm.gov.tr.

e-posta : [email protected]

İlanen duyurulur.

6935/1-1

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.